El Senado rechazó el veto de Milei y es Ley la Emergencia en Discapacidad
Con 63 votos a favor, el Senado rechazó el veto presidencial y la Emergencia en Discapacidad ya es Ley. Otro traspié para el Gobierno de Javier Milei.Legislativas04 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
En una sesión que marcó otro revés legislativo para el Gobierno, el Senado de la Nación confirmó este jueves el rechazo al veto del presidente Javier Milei al proyecto de Emergencia en Discapacidad. Con 63 votos afirmativos, 7 negativos y 0 abstenciones, la iniciativa quedó definitivamente convertida en ley.
La votación deja sin margen de maniobra al Ejecutivo, que ya no cuenta con instancias legales para impedir la entrada en vigencia de la norma.
Qué dice la nueva ley de emergencia en discapacidad
La ley declara la emergencia en materia de discapacidad en todo el país por 12 meses, prorrogables por otro período igual. Entre sus principales puntos, garantiza la continuidad de las prestaciones, cobertura de tratamientos, accesibilidad, transporte y apoyo económico a personas con discapacidad.
La norma busca dar respuesta inmediata a la crisis del sector, que viene denunciando atrasos en pagos, recortes en coberturas y una fuerte caída en la atención por parte del sistema público y obras sociales.
Cómo fue la votación en el Senado
La sesión estuvo cargada de tensión política, pero el resultado fue contundente. La mayoría de los bloques acompañaron la ley, en una señal clara de desacuerdo con el veto presidencial.
- 63 senadores votaron a favor del rechazo al veto
- 7 lo hicieron en contra
- No hubo abstenciones
Con este resultado, se mantuvo la aprobación original del proyecto, que ya había sido votado tanto en Diputados como en el propio Senado semanas atrás.
Qué significa el rechazo al veto presidencial
El rechazo al veto implica que el Poder Ejecutivo no puede volver a objetar la norma y debe promulgarla obligatoriamente, según establece la Constitución Nacional.
Este episodio representa una nueva derrota legislativa para el oficialismo, que ya venía de varias complicaciones parlamentarias en temas sensibles. En este caso, el rechazo reunió apoyo transversal, tanto de sectores del peronismo como de bloques provinciales y algunos espacios de la oposición dialoguista.
El proyecto surgió como respuesta al deterioro de la atención a personas con discapacidad en todo el país. Familias, prestadores y organizaciones venían reclamando por:
- Demoras en pagos por parte de obras sociales y el Estado
- Falta de acompañamiento profesional en escuelas y centros de salud
- Restricciones en el uso de transporte adaptado y traslados
- La emergencia busca restituir y asegurar derechos básicos mientras se normaliza el sistema
Qué sigue ahora
Con la ley ya firme, el Gobierno deberá instrumentar su aplicación, garantizando los fondos y mecanismos necesarios para sostener las prestaciones y acompañamientos previstos.
Organizaciones y asociaciones civiles del ámbito de la discapacidad ya comenzaron a exigir la reglamentación urgente de la norma y el cumplimiento efectivo de cada punto.
Bugallo: "Es un razonamiento de idiotas"
El legislador de la CC/ARI apuntó contra la idea de que no votar a LLA es votar al kirchnerismo. "El domingo no se trata de mesías ni relatos", dijo.
Guerrera: "Massa entendió como nadie que la unidad del campo popular era más que necesaria"
El titular de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, destacó las palabras de elogio que tuvo Axel Kicillof para con Sergio Massa.
El Senado busca revertir el veto de Discapacidad y limitar los DNU
El Congreso le marca la cancha a Milei: buscan rechazar el veto a Discapacidad y frenar los DNU. El oficialismo, sin margen para frenar la ola.
Milei a un paso de perder el respaldo del Senado con la Ley de Discapacidad
El Senado rechazará el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Un histórico golpe político que pone al mandatario en una difícil posición.
Entre encuestas adversas y escándalos, Milei llega debilitado al cierre en Moreno
La Libertad Avanza enfrenta su semana más difícil en la provincia de Buenos Aires: riesgo de derrota, audios polémicos y tensiones por la organización del acto en Moreno.
Encuesta caliente en PBA: una fuerza toma clara ventaja
Una nueva encuesta genera revuelo en el cierre de campaña: la pelea en la Provincia se define por detalles. Mirá qué fuerza toma ventaja y todos los números.
¿Quién gana hoy las elecciones en Provincia según la última encuesta?
La última encuesta en Provincia de Buenos Aires muestra un datos que se cada vez toma más fuerza entre las preferencias. Descubrí los datos más impactantes.