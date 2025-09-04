El Congreso convirtió en ley la emergencia en discapacidad tras rechazar el veto de Milei

En una sesión que marcó otro revés legislativo para el Gobierno, el Senado de la Nación confirmó este jueves el rechazo al veto del presidente Javier Milei al proyecto de Emergencia en Discapacidad. Con 63 votos afirmativos, 7 negativos y 0 abstenciones, la iniciativa quedó definitivamente convertida en ley.

La votación deja sin margen de maniobra al Ejecutivo, que ya no cuenta con instancias legales para impedir la entrada en vigencia de la norma.

Qué dice la nueva ley de emergencia en discapacidad

La ley declara la emergencia en materia de discapacidad en todo el país por 12 meses, prorrogables por otro período igual. Entre sus principales puntos, garantiza la continuidad de las prestaciones, cobertura de tratamientos, accesibilidad, transporte y apoyo económico a personas con discapacidad.

La norma busca dar respuesta inmediata a la crisis del sector, que viene denunciando atrasos en pagos, recortes en coberturas y una fuerte caída en la atención por parte del sistema público y obras sociales.

Cómo fue la votación en el Senado

La sesión estuvo cargada de tensión política, pero el resultado fue contundente. La mayoría de los bloques acompañaron la ley, en una señal clara de desacuerdo con el veto presidencial.

63 senadores votaron a favor del rechazo al veto

7 lo hicieron en contra

No hubo abstenciones

Con este resultado, se mantuvo la aprobación original del proyecto, que ya había sido votado tanto en Diputados como en el propio Senado semanas atrás.

Qué significa el rechazo al veto presidencial

El rechazo al veto implica que el Poder Ejecutivo no puede volver a objetar la norma y debe promulgarla obligatoriamente, según establece la Constitución Nacional.

Este episodio representa una nueva derrota legislativa para el oficialismo, que ya venía de varias complicaciones parlamentarias en temas sensibles. En este caso, el rechazo reunió apoyo transversal, tanto de sectores del peronismo como de bloques provinciales y algunos espacios de la oposición dialoguista.

El proyecto surgió como respuesta al deterioro de la atención a personas con discapacidad en todo el país. Familias, prestadores y organizaciones venían reclamando por:

Demoras en pagos por parte de obras sociales y el Estado

Falta de acompañamiento profesional en escuelas y centros de salud

Restricciones en el uso de transporte adaptado y traslados

La emergencia busca restituir y asegurar derechos básicos mientras se normaliza el sistema

Qué sigue ahora

Con la ley ya firme, el Gobierno deberá instrumentar su aplicación, garantizando los fondos y mecanismos necesarios para sostener las prestaciones y acompañamientos previstos.

Organizaciones y asociaciones civiles del ámbito de la discapacidad ya comenzaron a exigir la reglamentación urgente de la norma y el cumplimiento efectivo de cada punto.