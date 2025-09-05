La interna de La Libertad Avanza (LLA) se encendió nuevamente este jueves después del cruce público entre Guillermo Francos, jefe de Gabinete del presidente Javier Milei, y el influencer mileísta Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”. Todo comenzó tras un polémico posteo de Parisini contra el senador cordobés Luis Juez y su hija con discapacidad severa.

Francos calificó el mensaje como “repudiable” y enfatizó: “Lo repudio totalmente, me parece fuera de lugar”. Además, definió las expresiones de Parisini como una “grosería” y subrayó que el influencer no forma parte del Gobierno y que “La Libertad Avanza no comparte” dichas declaraciones.

El posteo que desató la polémica

El mensaje inicial de Parisini señalaba: “Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei”.

Tras las críticas, Parisini borró la publicación, pero luego publicó un nuevo mensaje irónico que simulaba una retractación. La situación escaló cuando el influencer desafió directamente a Francos con la frase: “Ni un paso atrás, Guille”.

Duelo público y acusaciones cruzadas

El intercambio continuó con reproches de Parisini hacia Francos por su pasado como representante argentino en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante la administración de Alberto Fernández, destacando que él y otros referentes de LLA habían enfrentado “persecución y amenazas” mientras Francos formaba parte del gobierno anterior.

En su mensaje, Parisini también atacó a Juez: “los inmorales que están tirando el plan económico milagroso del presidente Milei al tacho de basura... y además le acabó adentro a una persona que no era su esposa”.

Francos, por su parte, mantuvo su posición de repudio y aclaró que no había podido hablar con Milei, quien se encontraba de viaje en Estados Unidos, aunque arriesgó que “el Presidente seguramente estará en contra del tweet”.

Implicancias para La Libertad Avanza

El cruce dejó al descubierto las tensiones internas en La Libertad Avanza, con un influencer que opera con alta visibilidad en redes sociales y funcionarios del gobierno intentando marcar distancia de declaraciones polémicas. Este episodio evidencia las dificultades del partido para controlar la narrativa digital y la circulación de mensajes agresivos en un momento político delicado.

Francos insistió en que Parisini “expresa posiciones independientes” y que la administración de Milei no comparte ni el tono ni el contenido de sus mensajes. Sin embargo, el desafío público del Gordo Dan marca un nuevo capítulo en la interna del espacio político, dejando en evidencia la polarización y el rol central de las redes en la estrategia de comunicación de LLA.