Elisa Carrió y legisladores denunciaron al juez Maraniello por censura previa y piden su destitución en el Consejo de la Magistratura.Política05 de septiembre de 2025Pamela Orellana
Con el patrocinio de Elisa Carrió, la diputada nacional Marcela Campagnoli y el legislador porteño Hernán Reyes presentaron ante el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra el juez federal Alejandro Patricio Maraniello. El magistrado había sido cuestionado por dictar una medida cautelar que prohibió la difusión de audios que involucran a Karina Milei, en medio de la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Según anunciaron en un comunicado difundido en redes sociales, acusan a Maraniello de mal desempeño y eventual comisión de delitos.
El escrito solicita la apertura del procedimiento de remoción, la suspensión inmediata en el cargo y la posterior destitución del magistrado.
El eje del reclamo se centra en la resolución de Maraniello en la causa “Milei, Karina Elizabeth s/medidas cautelares”. Allí dispuso la prohibición de difundir cualquier chat, foto, audio o video de la secretaria general de la Presidencia en medios, redes sociales o plataformas digitales.
Para los denunciantes, esa decisión constituyó “lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública”.
El propio juez ya había sido objeto de duras críticas por parte de juristas y dirigentes opositores cuando dictó esa medida.
Otro de los puntos señalados en la denuncia apunta a un vínculo entre Maraniello y el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio. Según la presentación, esa relación habría tenido como fin encubrir procesos penales y disciplinarios que ya pesan contra el juez en el Consejo de la Magistratura y en la justicia federal.
De comprobarse, los legisladores consideran que se trataría de una “violación flagrante de la independencia judicial y de la división de poderes”.
La presentación también puso la lupa en la participación de Maraniello como socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC). Según la denuncia, esa entidad formaría parte de “una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación”, con auspiciantes incompatibles con la magistratura, como los laboratorios “HLB Pharma” y “Ramallo”.
El pedido de juicio político incorpora además las cinco denuncias que ya registran contra el juez ante el Consejo de la Magistratura por hechos de abuso moral, sexual y violencia de género. Esos procesos habrían sido iniciados por personal de su juzgado y en algunos casos ante la Unidad de Bienestar Laboral de la Cámara Civil y Comercial Federal.
Como consecuencia, Maraniello fue incluido en el Registro Público de Denuncias Presentadas contra Magistrados y Magistradas por situaciones vinculadas a violencia de género.
Por último, la denuncia apunta a supuestas irregularidades en el otorgamiento de cartas de ciudadanía argentina bajo su jurisdicción. Según los legisladores, estas prácticas revelan un incumplimiento grave de sus deberes y un menoscabo de la confianza pública en el Poder Judicial.
“Estamos frente a un magistrado que ha violado su deber de imparcialidad, ha ignorado deliberadamente el derecho vigente, ha abusado de su autoridad en perjuicio de subalternos y ha menoscabado con sus actos la confianza pública en la Justicia”, afirmaron Carrió, Campagnoli y Reyes en el escrito presentado.
La denuncia ya quedó registrada en el Consejo de la Magistratura, que deberá resolver si avanza o no en la apertura del proceso de remoción.
