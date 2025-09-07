“El pueblo habló”: Kreplak destacó la diferencia de 13 puntos
El ministro de Salud bonaerense celebró la victoria de Fuerza Patria y apuntó contra el Gobierno nacional por “empeorar la vida de los bonaerenses”.Política07 de septiembre de 2025Mariana Portilla
En el búnker de Fuerza Patria en La Plata se vivió una verdadera noche de celebración tras conocerse los primeros resultados oficiales de las elecciones legislativas. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, habló ante la militancia y celebró el triunfo en la Provincia con más de 13 puntos de diferencia sobre La Libertad Avanza.
“El pueblo de la Provincia ha efectuado una declaración muy contundente de los valores que lo representan”, afirmó y no esquivó críticas hacia la administración de Javier Milei: “El Gobierno nacional empeoró las condiciones de vida de los bonaerenses, se ha ensalzado en la crueldad contra aquellos quienes más necesitan”.
Celebración en el búnker de Fuerza Patria.
Kreplak también destacó que el resultado electoral no significa un punto de llegada, sino un impulso para lo que viene: “Esto no termina, mañana tenemos que seguir trabajando, gobernando, construyendo leyes que mejoren los derechos de todos y todas”.
El ministro hizo hincapié en la campaña que se viene en octubre: “Va a tener un color distinto, porque la democracia se defiende con participación en las urnas”.
El funcionario cerró su discurso agradeciendo el respaldo popular y llamando a mantener la movilización en la calle y en el Congreso: “El resultado marca la voluntad de todas y todos”.
