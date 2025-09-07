Sileoni: "La era del Estado presente no ha terminado"

Fuerza Patria se impuso por más de diez puntos ante La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

Al respecto, el Director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, dijo que el peronismo obtuvo "una victoria contundente" en los comicios legislativos.

Desde X comentó "Celebramos el triunfo de nuestro espacio político Fuerza Patria. Continuaremos fortaleciendo el proyecto que, con fuerza inquebrantable lidera Kicillof, y llevamos adelante en cada escuela de los 135 distritos".

Sileoni agregó "Hoy, las y los bonaerenses le dijeron que sí a más derechos, a más inclusión y a la certeza de que, en la Provincia, la era del Estado presente no ha terminado".