Batakis: "Kicillof tiene una gestión enfocada en mejorarle la vida a la gente"

La ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, se refirió al contundente triunfo de Fuerza Patria.

Política08 de septiembre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

La ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, se refirió desde redes al contundente triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas bonaerenses.

Silvina Batakis

Desde X, Batakis comentó "El pueblo habló en las urnas y en la provincia reafirmaron su apoyo a un gobernador como Kicillof que tiene una gestión enfocada en mejorarle la vida a la gente".

Alberto SileoniSileoni: "La era del Estado presente no ha terminado"

"En ese camino vamos a seguir trabajando en cada rincón de nuestra querida Provincia", sostuvo.

¿Creés que el resultado de estas elecciones legislativas va a modificar la política nacional?

Si, mucho

Poco

Nada

Te puede interesar
Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado