Batakis: "Kicillof tiene una gestión enfocada en mejorarle la vida a la gente"

La ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, se refirió desde redes al contundente triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas bonaerenses.

Desde X, Batakis comentó "El pueblo habló en las urnas y en la provincia reafirmaron su apoyo a un gobernador como Kicillof que tiene una gestión enfocada en mejorarle la vida a la gente".

"En ese camino vamos a seguir trabajando en cada rincón de nuestra querida Provincia", sostuvo.