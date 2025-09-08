Leo Nardini: "Este resultado es el reconocimiento a la constancia"

Desde X, Leo Nardini comentó "Quiero agradecer de corazón a cada vecino y vecina que confió una vez más en este proyecto colectivo. Haber recibido el 68,07% de los votos en Malvinas Argentinas es un orgullo enorme y, sobre todo, una responsabilidad que asumo con compromiso y humildad".

"Siento que este resultado es el reconocimiento a la constancia, al esfuerzo diario y al respeto con el que siempre trabajamos", acotó.

"Gobiernen quienes gobiernen, nosotros nunca especulamos: seguimos haciendo obras, invirtiendo en salud, en seguridad, en educación, en cultura y en deporte, porque sabemos que es lo que nuestra comunidad necesita", remarcó el alcalde.

"Mañana mismo vamos a estar en la calle, como siempre, con más de 20 obras que todavía nos quedan por inaugurar de acá a fin de año. Porque Malvinas no se detiene", concluyó.