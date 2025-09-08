Leo Nardini: "Este resultado es el reconocimiento a la constancia"
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, se refirió al resultado de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.Municipales08 de septiembre de 2025Soledad Castellano
Desde X, Leo Nardini comentó "Quiero agradecer de corazón a cada vecino y vecina que confió una vez más en este proyecto colectivo. Haber recibido el 68,07% de los votos en Malvinas Argentinas es un orgullo enorme y, sobre todo, una responsabilidad que asumo con compromiso y humildad".
"Siento que este resultado es el reconocimiento a la constancia, al esfuerzo diario y al respeto con el que siempre trabajamos", acotó.
"Gobiernen quienes gobiernen, nosotros nunca especulamos: seguimos haciendo obras, invirtiendo en salud, en seguridad, en educación, en cultura y en deporte, porque sabemos que es lo que nuestra comunidad necesita", remarcó el alcalde.
"Mañana mismo vamos a estar en la calle, como siempre, con más de 20 obras que todavía nos quedan por inaugurar de acá a fin de año. Porque Malvinas no se detiene", concluyó.
Curutchet: "Hay otra forma de gobernar y eso se vio reflejado en las urnas con el apoyo de todo el pueblo"
El intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, dijo que en su distrito fue contundente el triunfo de Fuerza Patria.
Triunfo histórico del peronismo en Lanús
El candidato del intendente Julián Álvarez, Leandro Decuzzi, se impuso por amplia mayoría.
Federico Susbielles: "Tengo mucha confianza en el futuro de la ciudad, de la provincia y de nuestro país"
El intendente de Bahía Blanca dijo que la ciudadanía se ha expresado en la provincia con un claro y contundente triunfo del justicialismo. "En la ciudad, hemos realizado una buena elección y seguiremos trabajando con energía", comentó.
Achával se impuso con un aplastante triunfo en Pilar
Con un arrollador triunfo, el intendente de Pilar, Federico Achával, se impuso con un aplastante triunfo en Pilar con más del 60% de los votos. De esa manera, la lista de Fuerza Patria Pilar se consolidó como ganadora en el distrito con una contundente diferencia de 30 puntos frente a la lista de La Libertad Avanza.
