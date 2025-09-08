Leo Nardini: "Este resultado es el reconocimiento a la constancia"

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, se refirió al resultado de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

Municipales08 de septiembre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

Desde X, Leo Nardini comentó "Quiero agradecer de corazón a cada vecino y vecina que confió una vez más en este proyecto colectivo. Haber recibido el 68,07% de los votos en Malvinas Argentinas es un orgullo enorme y, sobre todo, una responsabilidad que asumo con compromiso y humildad".

"Siento que este resultado es el reconocimiento a la constancia, al esfuerzo diario y al respeto con el que siempre trabajamos", acotó.

"Gobiernen quienes gobiernen, nosotros nunca especulamos: seguimos haciendo obras, invirtiendo en salud, en seguridad, en educación, en cultura y en deporte, porque sabemos que es lo que nuestra comunidad necesita", remarcó el alcalde.

"Mañana mismo vamos a estar en la calle, como siempre, con más de 20 obras que todavía nos quedan por inaugurar de acá a fin de año. Porque Malvinas no se detiene", concluyó.

¿Creés que el resultado de estas elecciones legislativas va a modificar la política nacional?

Si, mucho

Poco

Nada

