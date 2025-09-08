Curutchet: "Hay otra forma de gobernar y eso se vio reflejado en las urnas con el apoyo de todo el pueblo"

"Contundente triunfo en Marcos Paz, con más de veinte puntos de diferencia, y en la provincia", escribió el alcalde Marcos Curutchet desde sus redes en donde además compartió imágenes de los festejos junto al pueblo.

"Hay otra forma de gobernar y eso se vio reflejado en las urnas con el apoyo de todo el pueblo. ¡Ahora más que nunca, sigamos transformando Marcos Paz!", aseguró.