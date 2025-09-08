Curutchet: "Hay otra forma de gobernar y eso se vio reflejado en las urnas con el apoyo de todo el pueblo"

El intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, dijo que en su distrito fue contundente el triunfo de Fuerza Patria.

"Contundente triunfo en Marcos Paz, con más de veinte puntos de diferencia, y en la provincia", escribió el alcalde Marcos Curutchet desde sus redes en donde además compartió imágenes de los festejos junto al pueblo.

"Hay otra forma de gobernar y eso se vio reflejado en las urnas con el apoyo de todo el pueblo. ¡Ahora más que nunca, sigamos transformando Marcos Paz!", aseguró.

