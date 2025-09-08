El peronismo ganó en secciones tras 20 años de derrotas
Fuerza Patria dio la nota y el batacazo en la Provincia derrotando a los libertarios en zonas agropecuarias donde el PJ no ganaba desde hace décadas.Política08 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
Con una remontada que sorprendió a propios y ajenos, Fuerza Patria logró una contundente victoria en cuatro de las seis secciones electorales del interior de la provincia de Buenos Aires, incluyendo distritos rurales donde el peronismo no ganaba hace dos décadas.
El dato no es menor: zonas históricamente hostiles al PJ —como la Segunda y Cuarta Sección Electoral— eligieron esta vez al espacio peronista por encima de La Libertad Avanza, que venía perfilada como favorita en esos distritos.
La Cuarta Sección: una paliza inesperada
En la Cuarta Sección Electoral, que abarca municipios como Bragado, Chivilcoy, Pehuajó y Lincoln, Fuerza Patria se impuso con el 40,34% de los votos, superando por más de 10 puntos a La Libertad Avanza, que obtuvo el 30,30% junto a sus aliados del PRO. El frente Somos Buenos Aires quedó lejos, con un 19,92%.
La magnitud de esta elección se aprecia aún más si se compara con los comicios de hace cuatro años, donde el peronismo había perdido por 16 puntos frente a Juntos por el Cambio. La reversión fue total.
Segunda Sección: victoria en territorio inesperado
En la Segunda Sección Electoral —que incluye Pergamino, Ramallo, San Nicolás, San Antonio de Areco, Zárate y alrededores— la historia fue parecida. Allí, Fuerza Patria alcanzó el 35,42%, superando por varios puntos a La Libertad Avanza, que rondó el 30%.
Los equipos técnicos de ambos espacios habían anticipado una elección reñida, e incluso se especulaba con una ventaja para los libertarios. El resultado final fue una sorpresa total.
Tercera victoria en el centro de la provincia
La Séptima Sección Electoral, que nuclea a municipios como Azul, Olavarría, Bolívar, Tapalqué y Saladillo, también fue escenario de otra victoria para el peronismo. Fuerza Patria obtuvo el 38,23% de los votos, quedándose con los tres senadores provinciales en juego, mientras que La Libertad Avanza quedó en segundo lugar con el 32,84%.
La recuperación del peronismo en esta sección se explica, según fuentes del espacio, por una fuerte territorialidad de sus candidatos, la crisis económica y el desgaste del gobierno libertario en zonas afectadas por la caída del consumo y la recesión.
Solo dos alegrías libertarias en la provincia
A contramano del resto del interior, La Libertad Avanza logró imponerse únicamente en dos secciones:
- La Quinta, con cabecera en Mar del Plata,
- Y la Sexta, que tiene como centro urbano a Bahía Blanca.
En ambas regiones, el peso del discurso libertario en sectores medios y urbanos sigue mostrando fuerza, pero el avance del peronismo en zonas rurales es un dato que encendió las alarmas dentro del oficialismo nacional.
