Osuna: "Los resultados provinciales representan el primer paso hacia la consolidación de un proyecto"

Desde redes, Osuna comentó "Una vez más, gracias a cada vecino y vecina que con su voto nos eligió. Logramos un nuevo triunfo en nuestra ciudad. Este triunfo es también una celebración de la democracia y de la confianza que la gente deposita en nuestras ideas y en nuestro proyecto local y provincial".

Por otro lado, analizó "Los resultados provinciales representan el primer paso hacia la consolidación de un proyecto que nos permita recuperar el Gobierno Nacional, consolidar el proyecto Provincial y volver a construir un triunfo en General Las Heras en 2027".

En el plano local, dijo "Mis felicitaciones a Elías y a cada uno de los integrantes de la lista de Fuerza Patria local y seccional, especialmente a Katopodis y Galmarini".

De cara a lo que viene, dijo "¡Sigamos con sensibilidad y gestión, defendiendo el presente y construyendo el futuro!".

Por último, dedicó palabras al gobernador: "Un fuerte abrazo a cada vecino y vecina de General Las Heras y mis felicitaciones especiales a nuestro Gobernador Kicillof por el enorme e importante triunfo en la Provincia".