Osuna: "Los resultados provinciales representan el primer paso hacia la consolidación de un proyecto"

El intendente de General Las Heras, Javier Osuna, se refirió al triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas del domingo.

Municipales09 de septiembre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

Desde redes, Osuna comentó "Una vez más, gracias a cada vecino y vecina que con su voto nos eligió. Logramos un nuevo triunfo en nuestra ciudad. Este triunfo es también una celebración de la democracia y de la confianza que la gente deposita en nuestras ideas y en nuestro proyecto local y provincial".

Javier Osuna, intendente de General Las Heras

Por otro lado, analizó "Los resultados provinciales representan el primer paso hacia la consolidación de un proyecto que nos permita recuperar el Gobierno Nacional, consolidar el proyecto Provincial y volver a construir un triunfo en General Las Heras en 2027".

En el plano local, dijo "Mis felicitaciones a Elías y a cada uno de los integrantes de la lista de Fuerza Patria local y seccional, especialmente a Katopodis y Galmarini". 

De cara a lo que viene, dijo "¡Sigamos con sensibilidad y gestión, defendiendo el presente y construyendo el futuro!".

Por último, dedicó palabras al gobernador: "Un fuerte abrazo a cada vecino y vecina de General Las Heras y mis felicitaciones  especiales a nuestro Gobernador Kicillof por el enorme e importante triunfo en la Provincia".

Te puede interesar
Fernando Gray

Gray: "Las políticas del presidente no cierran"

Soledad Castellano
Municipales09 de septiembre de 2025

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, apuntó contra el gobierno de Javier Milei tras conocerse datos del INDEC que indican que la industria cayó 1,1% interanual en julio de 2025 y 2,3% respecto del mes previo.

