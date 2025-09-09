Tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires el domingo, el gobierno nacional de Javier Milei activó una jugada política urgente: la conformación de una “mesa política bonaerense ampliada” que tendrá su primera reunión este martes a las 14 en Casa Rosada. La decisión busca mostrar reacción ante un resultado que dejó a La Libertad Avanza (LLA) 13 puntos por debajo del peronismo y que encendió la interna libertaria en el distrito clave.

Un revés que golpeó fuerte en Buenos Aires

El domingo por la noche, en el búnker de La Plata, Milei dejó en claro que no habrá cambios de rumbo en su gestión. Ratificó que no piensa modificar el gabinete y, por el contrario, anunció que profundizará el ajuste económico. Sin embargo, la magnitud de la derrota en territorio bonaerense obligó a reordenar la estrategia electoral y a abrir el juego a más actores dentro de la coalición oficialista.

Sebastián Pareja, jefe del armado bonaerense, quedó en el centro de las críticas por el resultado y por la logística electoral. El mismo domingo debió dar la cara en el escenario, donde reconoció “errores” en la campaña. Según trascendió en Casa Rosada, Milei lo ratificó en su cargo, pero su poder será diluido dentro de la nueva mesa.

La presión interna y el rol de Pareja

Anoche, Pareja y Eduardo “Lule” Menem se mostraron juntos en el playón de Casa Rosada, en medio de fuertes rumores de renuncia. Evitaron dar declaraciones, aunque las presiones internas se intensificaron. Periodistas le preguntaron a Pareja si pensaba dejar su cargo tras la derrota, pero él se retiró sin responder.

Dentro de LLA y también en sectores del PRO que acompañan al oficialismo, crecieron las críticas a la “mala organización” del armado de listas, la logística electoral y la fiscalización, pese a que Pareja había celebrado la presencia de “un ejército de 45 mil fiscales”.

El análisis político en medios nacionales apuntó también a Lule Menem, señalado por su influencia en el armado nacional y por su cercanía con Karina Milei. En este contexto, el propio Presidente evitó desplazarlo de manera inmediata, consciente de que sería leído como un golpe directo a su hermana.

La jugada de Milei: tres mesas políticas

En paralelo, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la creación de tres instancias de coordinación:

Una mesa política nacional , presidida ahora por el propio Milei, que incluirá a Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y el propio Adorni. Eduardo “Lule” Menem quedó afuera de este esquema.

, presidida ahora por el propio Milei, que incluirá a Karina Milei, y el propio Adorni. Eduardo “Lule” Menem quedó afuera de este esquema. Una mesa federal , que buscará reabrir el diálogo con los gobernadores, tras dos años de tensiones y recortes.

, que buscará reabrir el diálogo con los gobernadores, tras dos años de tensiones y recortes. Y la mesa bonaerense ampliada, donde se incorporarán más referentes provinciales, dirigentes del PRO e intendentes como Diego Valenzuela.

La creación de esta última instancia responde directamente al golpe sufrido en la elección bonaerense y a la necesidad de mostrar que la estrategia de campaña no dependerá exclusivamente de Pareja.

Gobernadores en alerta

Mientras en Casa Rosada se sucedían las reuniones de gabinete, los gobernadores nucleados en “Provincias Unidas” mantuvieron un encuentro virtual. Entre ellos, Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) y, por primera vez, Gustavo Valdés (Corrientes).

Valdés fue contundente: al gobierno de Milei le hace falta “más humildad y sensatez para escuchar al interior del país, que produce y trabaja todos los días para sacarlo adelante”.

Lo que viene

El desafío inmediato será cómo compatibilizar el endurecimiento del ajuste que Milei prometió la noche de la derrota con la necesidad de recomponer la relación con los gobernadores y ordenar el armado bonaerense de cara a las legislativas del 26 de octubre. Por ahora, no hay fecha confirmada para el encuentro federal con mandatarios provinciales, mientras la interna libertaria en Buenos Aires sigue al rojo vivo.