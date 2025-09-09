Gray: "Las políticas del presidente no cierran"
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, apuntó contra el gobierno de Javier Milei tras conocerse datos del INDEC que indican que la industria cayó 1,1% interanual en julio de 2025 y 2,3% respecto del mes previo.Municipales09 de septiembre de 2025Soledad Castellano
"Lo dicen los datos y lo padecemos los argentinos: otra baja de la industria. Mientras el gobierno de Milei celebra el ajuste, el empleo se destruye y miles de familias en el conurbano bonaerense sufren el impacto de una economía que no solo se estancó, sino que ya está en caída libre. Las políticas del presidente no cierran, y menos a costa del trabajo de nuestra gente", escribió en sus redes el alcalde de Esteban Echeverría, Fernando Gray.
Sus palabras se dieron tras conocerse datos del INDEC que indican que la industria cayó 1,1% interanual en julio de 2025 y 2,3% respecto del mes previo.
Por otro lado, desde X, Fernando Gray también apuntó contra el gobierno nacional por la suspensión del servicio de trenes a Pinamar: "Dicen una cosa, pero como siempre, hacen otra. A poco más de cinco meses de la supuesta suspensión temporaria del servicio de trenes de pasajeros a Pinamar, alegando que había que reparar algunos puntos del tramo, al día de hoy no se empezó ningún trabajo. Es más, ni siquiera se adjudicaron las obras, parte del personal ya fue despedido y no hay rastros de reactivación. La clausura de este ramal se suma a otras que también perjudican al interior bonaerense".
Análisis electoral
El alcalde Fernando Gray también se refirió al resultado de los comicios legislativos del domingo donde el peronismo se impuso en la Provincia: "Este triunfo contundente en Esteban Echeverría y en todo el territorio bonaerense debe ser el comienzo de un nuevo camino. Voy a seguir luchando, militando y trabajando por el bienestar de las vecinas y los vecinos del distrito y de toda la Provincia".
