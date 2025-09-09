Stadnik: "Debemos seguir trabajando en unidad, con responsabilidad, cercanía y compromiso"

"Quiero expresar mi profundo agradecimiento a cada uno de los ciudadanos que, con su voto y confianza, hicieron posible este nuevo triunfo de nuestra lista en las elecciones legislativas municipales", dijo el intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik.

"Este resultado refleja el compromiso y la esperanza que compartimos para seguir construyendo juntos un futuro mejor para nuestra ciudad", aseguró.

Daniel Stadnik, desde X, dijo "A nivel local, quiero reconocer especialmente a los fiscales, militantes y a todos los que trabajaron en el proceso eleccionario con responsabilidad y convicción, cuidando la voluntad popular y acompañando cada paso de la jornada".

"Agradezco también a los vecinos y vecinas de Carlos Casares, que supieron ver el trabajo realizado en estos años y nos volvieron a dar la confianza para seguir adelante. Este respaldo es el motor que nos impulsa a redoblar esfuerzos", aseguró.

Y dedicó palabras al gobernador: "Del mismo modo, felicito a nuestro gobernador Kicillof por el triunfo alcanzado por nuestros representantes en la provincia. Es una clara muestra de que los bonaerenses valoran las políticas implementadas desde el gobierno provincial, con un Estado presente que invierte en salud, educación y producción, garantizando más oportunidades y mejor calidad de vida para nuestra gente".

Por último, Stadnik comentó "Hoy más que nunca debemos seguir trabajando en unidad, con responsabilidad, cercanía y compromiso".