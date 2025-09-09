Tras la contundente derrota del gobierno nacional en las elecciones legislativas bonaerenses, el presidente del Consejo Superior del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires (CIPBA), Jorge Castellano, reclamó públicamente la necesidad de un plan nacional de obras de infraestructura que coordine Nación y provincias y reactive proyectos detenidos.

En entrevista radial, Castellano subrayó que las inversiones deben responder a un modelo productivo estratégico y estar alineadas con las prioridades de desarrollo económico del país. “Reclamamos un plan de infraestructura nacional porque las acciones que se lleven a cabo en las distintas jurisdicciones deben tener un hilo conductor único y, fundamentalmente, porque tenemos recursos económicos escasos que hay que saber administrar para lograr su mejor uso”, afirmó.

Obras estratégicas y transporte productivo

El dirigente detalló que las obras deben garantizar la cadena logística, optimizando el transporte de la producción y utilizando más los ríos y ferrocarriles: “Entonces, para eso tenemos que saber cuál es el proyecto de crecimiento económico al que tenemos que abastecer por medio de la infraestructura. ¿Por qué no usamos más transporte fluvial, teniendo ríos y cursos de agua importantes que desarrollar? ¿Por qué no usamos más los ferrocarriles, a los que se les dio un impulso importante en su momento?”.

Castellano advirtió además que la falta de un plan nacional afecta directamente la capacidad de exportación de petróleo, gas, minerales y productos agrícolas, lo que limita el desarrollo económico integral del país.

Críticas a Vialidad Nacional y financiamiento

El ingeniero cuestionó la intención de eliminar la Dirección de Vialidad Nacional: “Si algo no funciona para la función que fue pensado, hay que hacerlo funcionar depurando sus vicios y a quienes los llevan adelante, pero no cerrarlo”.

Respecto a la inversión pública, destacó que la Provincia de Buenos Aires hace esfuerzos valiosos dentro de sus posibilidades, pero reconoció que los recursos son finitos: “Es un esfuerzo valorable, pero que por lógica se va a quedar corto frente a las necesidades del territorio”.

Precarización en cooperativas eléctricas y control profesional

Castellano expresó preocupación por la situación de las cooperativas eléctricas, donde menos del 20% renovaron contratos con ingenieros electricistas, lo que afecta la calidad del servicio y la seguridad pública. “La presencia del ingeniero está prevista para garantizar independencia técnica y rendición de cuentas a la repartición pública”, explicó.

Sobre las distribuidoras Edenor y Edesur, las calificó como opuestas en políticas y desempeño: mientras Edenor mantiene diálogo fluido con el Colegio y mejora inversiones, Edesur muestra desdén por normativa y supervisión, generando un escenario crítico para usuarios y profesionales.

Normativa sobre piezas usadas de automotores

Castellano respaldó la obligación de contar con la firma de un ingeniero mecánico para garantizar la trazabilidad de piezas usadas, pero advirtió problemas de implementación en la provincia: “Algunos profesionales de jurisdicciones externas presentan informes aquí, lo que dificulta el control efectivo y la regulación del ejercicio profesional”.

Contexto electoral y presión sobre la Nación

La advertencia de Castellano llega en un contexto marcado por la derrota de La Libertad Avanza en seis de las ocho secciones bonaerenses, que reforzó la posición de los gobernadores en reclamos de infraestructura y financiamiento. Según análisis del escenario postelectoral, el gobierno nacional enfrenta ahora la presión de alinear sus decisiones con las demandas provinciales tras los comicios del 7 de septiembre, especialmente en obras de rutas, puertos y proyectos energéticos.

“El desafío central es construir un plan de infraestructura que trascienda coyunturas políticas y asegure continuidad. Las obras deben hacerse porque son la base del crecimiento económico”, concluyó Castellano.