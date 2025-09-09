Espinoza: “La Matanza volvió a ser la vanguardia del pueblo”

Horas después de confirmarse los resultados que ubicaron a Fuerza Patria como la fuerza más votada en La Matanza, el intendente Fernando Espinoza encabezó una multitudinaria celebración junto a la vicegobernadora Verónica Magario. La lista liderada por ambos dirigentes dobló en votos a la alianza conformada por La Libertad Avanza y el PRO, consolidando una diferencia cercana a los 28 puntos.

El mensaje de Espinoza tras la victoria

Durante su discurso, el jefe comunal afirmó: “El pueblo de la provincia de Buenos Aires, el pueblo de la Tercera sección electoral, y muy especialmente el pueblo de La Matanza, le dijo: ‘Basta Milei, tenés que cambiar el rumbo porque la mayoría del pueblo hoy te dio la espalda’”.

Espinoza fue categórico al señalar: “Basta Milei de ajuste, de la salud, de ajustar la educación, de que no haya obra pública, de pegarle a los jubilados, de agarrártela con crueldad y sensibilidad como nunca lo hizo un presidente con nuestras personas discapacitadas, basta Milei”.

En esa línea, destacó: “Por si alguien tiene alguna duda en toda la Argentina, otra vez, La Matanza demostró en una elección que le dio el triunfo más amplio al peronismo en toda la provincia de Buenos Aires, en la que ganamos con gran ventaja”.

También agradeció a la militancia: “No tengo palabras de agradecimiento para la inigualable, única, incomparable militancia peronista de La Matanza, mis compañeras y mis compañeros de siempre”.

La diferencia y el rol histórico de La Matanza

Espinoza subrayó: “La Matanza y el peronismo de La Matanza no se compra ni se vende. Hoy lo volvimos a demostrar ganando por casi 27/28 puntos de diferencia”.

Recordó además que “decían que tenían una elección que era un empate técnico. Bueno, evidentemente no nos midieron bien”.

El intendente citó a Juan Domingo Perón: “La única verdad es la realidad decía el más grande hombre que parió esta tierra, el Teniente General Juan Domingo Perón”.

Asimismo, contó que recibió felicitaciones del gobernador Axel Kicillof: “Estuvimos con nuestro querido gobernador, Axel. Y lo único que escuchamos allá en La Plata, desde que llegamos hasta que volvimos es: ‘Fernando, qué increíble La Matanza, qué grande La Matanza’”.

Un triunfo que “cambiará la historia”

Espinoza afirmó: “Este triunfo aplastante, increíble, arrollador de La Matanza, va a cambiar la historia de la Argentina, de la provincia. La Matanza va a seguir siendo la vanguardia, para volver a reconstruir una Argentina con futuro para todas y todos”.

Y agregó: “La Matanza otra vez demostró que más allá de los ataques, que más allá de las mentiras, este pueblo no cambia de idea, lleva la bandera de Evita y Perón”.

“El pueblo habló a través de su voto”, expresó, para luego remarcar: “La Matanza fue el primer lugar de toda la Argentina que se le plantó a Milei, a los tres meses de gobierno cuando empezó a generar los megatarifazos, cuando empezó a generar la apertura indiscriminada de importaciones que hicieron cerrar muchas de nuestras fábricas y que están generando que muchas familias nuestras tengan miedo de perder el trabajo”.

Refundar el peronismo y marcar el rumbo

En el cierre, el intendente lanzó: “Hay que terminar con los vivos. La conducción la pone el pueblo con su voto, y hoy se impuso claramente una nueva idea para refundar el peronismo de la provincia y de toda la Argentina”.

“Hoy las urnas hablaron, el pueblo habló y el pueblo de La Matanza dijo, este es el rumbo, el que pone La Matanza que va a ser siempre la proa, la vanguardia de los sueños del pueblo argentino, del pueblo de la provincia de Buenos Aires”, señaló.

Finalmente, Espinoza concluyó: “La Matanza marcó que no tiene techo con este triunfo. Miremos al cielo y digamos, cumplimos general, cumplimos Evita, cumplimos Néstor, cumplimos Alberto Balestrini, querido Alberto, cumplimos otra vez. La Matanza fue, es y será la Capital Nacional del Peronismo”.

Magario: “Este triunfo anima al pueblo argentino”

Por su parte, la vicegobernadora Verónica Magario sostuvo: “Esta elección era la que iba a marcar el destino de nuestro país. Por eso, creo que este triunfo lo que va a hacer es animar a todo el pueblo argentino, para ganar el 26 de octubre y de una buena vez ponerle un freno a Milei”.