Durante los últimos cinco años, los casinos online han crecido notablemente. Su caudal de usuarios registrados ha aumentado, su oferta en cuanto a contenidos se ha perfeccionado, y la competencia en el mercado se ha encrudecido. Hoy en día, los argentinos pueden elegir entre una oferta amplia y variada de operadores de juego.

Su crecimiento tuvo mucho que ver con variables que han ido confluyendo durante este último tiempo: el avance de la tecnología electrónica, el auge de nuevos modelos de pago digitales y el viraje hacia las plataformas digitales para buscar entretenimiento han sido clave para que la industria pudiera desarrollar su negocio en el país, y en el mundo.

Se trata de un sector que ha mostrado una gran capacidad de adaptación a la nueva era digital. Por supuesto, existen desafíos por delante relacionados a la ciberseguridad y la legislación del rubro. Cuestiones que resaltan la importancia de que los usuarios se registren en casinos virtuales de Argentina confiables.

Pero aun con desafíos por delante, los casinos online avanzan a paso firme y despliegan un repertorio de juegos acompañados por ofertas promocionales que imantan nuevos usuarios. Todas las bases están dadas para que la industria del juego en línea se ensanche y nuevos operadores emerjan acentuando la competencia.

Estado de situación de la industria del juego online

La pandemia ha sido un desencadenante del éxito de la industria del juego online. Teniendo que hacerle frente al confinamiento, muchas personas viraron hacia las plataformas digitales para desagotar la sensación de encierro. Así se popularizan los casinos virtuales y se consolidó un mercado que tenía todo a su alcance para crecer.

Los números hablan por sí solos: en 2024, se contabilizaron 4,3 millones de apostadores en línea. Las proyecciones son favorables para el sector, ya que se espera que la cifra ascienda a 4,6 millones en 2025 y a 4,8 millones para 2026. Las cifras son aproximadas, pero se hace evidente el crecimiento sostenido de la industria.

Si la cantidad de usuarios activos incrementa, los ingresos también. Para el cierre de este año se espera que el rubro alcance los USD 1.570 millones, con un salto al 2026 que implicaría un crecimiento anual superior al 9%, y que en números se traduce a un aumento de hasta USD 1.720 millones.

Factores que impulsan el crecimiento del mercado

Mayor accesibilidad

En la actualidad, la mayoría de los jugadores de casinos online prefiere acceder a sus juegos de azar favoritos desde el celular. Las gigantes empresas del rubro han lanzado al mercado apps móviles optimizadas para dispositivos electrónicos iOS y Android, de modo que cualquier pueda ingresar de forma cómoda a su cuenta de usuario.

La fácil accesibilidad a los sitios y apps ha sido clave para el desarrollo de la industria. Hasta podría afirmarse que aquellos casinos online que no han logrado desarrollar una app quedarán, más temprano que tarde, obsoletas. Las apps o web-apps son una característica que los aficionados tienen en cuenta a la hora de elegir un operador.

Incorporación de nuevas tecnologías: inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) fue rápidamente adoptada por el sector corporativo de distintas industrias y, en consecuencia, ha generado temor por la suplantación de los puestos de trabajo. Es importante conocer qué piensan los trabajadores sobre la inteligencia artificial, la cuarta revolución industrial, dicen algunos.

Sin dudas, la llegada de la inteligencia artificial marcó un punto de inflexión en nuestra era, un momento en el cual emergieron nuevas tendencias y se instalaron otros hábitos de consumo. En el ecosistema del juego online, la IA es mayormente utilizada para la sofisticación de las interfaces y para brindar contenidos personalizados que respondan a las demandas actuales en materia de entretenimiento.

Regulación

La regulación es la base fundamental para que surjan nuevas opciones en el mercado del juego online. Argentina cuenta con una legislación escindida, es decir que cada provincia decide si avanzar o no la legalización de los casinos online y las casas de apuestas. Este modelo es distinto al planteado en países vecinos, en donde las leyes son de carácter nacional.

Puede que el status de escisión regulatoria que opera en Argentina sea más un desafío que una oportunidad. Una ley federal podría allanar el terreno para que las empresas compitan bajo el mismo escenario legislativo, y despejaría la confusión que tienen los usuarios, que hoy deben estar en conocimiento de las normas que operan según desde donde juegan.

En Buenos Aires, por ejemplo, los entes regulatorios a cargo de supervisar al sector del juego online son la Lotería de la Provincia y la Lotería de la Ciudad. Al momento, no hay señal alguna que indique un posible avance en la designación de una entidad reguladora nacional, pero sí hay señales de crecimiento en el sector del juego en línea; una industria que parece haber llegado para quedarse.