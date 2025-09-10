La Libertad Avanza ajusta estrategia y enfrenta fracturas

Tras la dura derrota en la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza (LLA) activó este martes una mesa política bonaerense con el objetivo de corregir errores y preparar la campaña de octubre. Sin embargo, la reunión dejó al descubierto una interna que crece día a día.

Sebastián Pareja, armador provincial, mantuvo su lugar pese a las críticas. A la mesa se sumaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; los diputados nacionales Diego Santilli y Cristian Ritondo; los intendentes Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Ramón Lanús (San Isidro); el diputado provincial electo Maximiliano Bondarenko; el asesor presidencial Santiago Caputo y el diputado nacional y candidato a renovar banca José Luis Espert.

Según asistentes, el grupo que debutó se reunirá todos los martes y se espera que se sume Soledad Martínez, intendenta de Vicente López y vicepresidenta de Pro, como refuerzo de distritos que lograron mantener bastiones frente al kirchnerismo.

Autocrítica y explicación oficial

En el comunicado de LLA reconocieron una falla central en la comunicación: “Durante la reunión, todos los integrantes coincidieron en realizar una profunda autocrítica por no haber explicado de una mejor manera la recompensa por el sacrificio que los bonaerenses están haciendo en este proceso de cambio que lidera el Presidente Javier G. Milei”.

Además, admitieron que “el kirchnerismo realizó una movilización masiva como nunca antes se había visto, haciendo uso de viejas prácticas que ellos, como nadie, saben aprovechar”. Según el comunicado, “estas situaciones explican de manera global el resultado electoral”.

La mesa decidió que la campaña bonaerense “adoptará un formato distinto al territorial que se había desplegado antes”. Los cambios llegan cuando faltan 47 días para los comicios nacionales y con LLA más de 13 puntos por debajo de Fuerza Patria.

Agustín Romo, diputado provincial.

Portazos y pases de factura

La derrota aceleró las fracturas. El diputado Guillermo Castello responsabilizó a Pareja: “Casi ninguno de ellos representa las ideas de la libertad. Así le fue. FIN. Voy a hacer mi propio partido. Me cansé de la casta”, publicó en X.

El diputado bonaerense y referente histórico Agustín Romo, que no fue convocado a la mesa bonaerense, había pedido hacer un mea culpa: “Siempre que perdés es por culpa tuya. Tenemos que hacer la autocrítica, cambiar lo que haya que cambiar, profundizar el rumbo económico y ganar”.

En Avellaneda, el concejal Damián Paz confirmó su salida del bloque y formó “Avellaneda Primero”, tras la derrota local. Según Paz, busca “volver a las fuentes y recuperar la mística” y “recuperar la pasión y la convicción en la militancia”.

Bondarenko y la tropa digital

Bondarenko llegó a la mesa siendo foco de una nueva polémica, esta vez por un tramo viral de una entrevista donde mencionó que su madre, jubilada de 91 años, “no llega a fin de mes”.

Aunque allegados sostienen que el fragmento fue recortado, en X, Daniel 'Gordo Dan' Parisini no se la dejó pasar: “El flamante diputado electo por La Libertad Avanza Maximiliano Bondarenko le suelta la mano a Milei y le atribuye la derrota electoral al plan económico del equipo que destruyó la inflación en la Argentina un día después de la elección”.

Por su parte, Pareja respaldó al excomisario advirtiendo que quienes lo cuestionan “atentan contra la gente que eligió el Presidente”.