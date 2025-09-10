Mussi: "Kicillof se la jugó, desdobló y ganó"
El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, consideró que el gobernador es la figura que emerge del resultado electoral porque “acertó en todo y hasta incluso tuvo que confrontar con compañeros que no creían en eso”.Municipales10 de septiembre de 2025Soledad Castellano
En declaraciones radiales, Mussi analizó el resultado de los comicios legislativos del domingo. Al respecto, dijo que “La Provincia tuvo un conductor: el Gobernador”. E indicó que "Kicillof se la jugó, desdobló las elecciones y ganó".
Destacó el apoyo a los intendentes
Mussi dijo que Kicillof es un Gobernador que se está sobreponiendo a la mano dura del Gobierno Nacional con la Provincia. "Y aún así siguió al lado de los intendentes y repartió equitativamente y eso tuvo mucho que ver con el triunfo", analizó.
Por otro lado, declaró que "el gobierno nacional están haciendo las cosas muy mal. Sin corazón, sin sentimientos, sin alma. Y de alguna manera eso se paga. Algo tenía que suceder y sucedió".
"No está mal que bajen la inflación pero con la gente adentro. La gente mira gestión y ve cosas mientras que ellos pretenden atornillar a los gobernadores, intervenir la Provincia. Tenemos un Presidente que esta eufórico, decaído… Es algo muy raro. Es inhumano decir que para que haya más argentinos felices, se tienen que morir otros para que haya recursos económicos para los que quedan”, dijo.
