El Gobierno endurece los requisitos y pone en riesgo los subsidios de clubes de barrio

El Gobierno endurece los requisitos y pone en riesgo los subsidios de clubes de barrio

El Gobierno estableció un proceso obligatorio para que los clubes de barrio y de pueblo revaliden su inscripción en el régimen de subsidios energéticos. Las instituciones que hoy cuentan con la tarifa diferencial de luz y gas deberán reinscribirse para mantener el beneficio.

La medida quedó oficializada a través de la Disposición 4/2025 de la Subsecretaría de Planeamiento Energético, publicada en el Boletín Oficial. Según los considerandos, el objetivo es avanzar hacia un esquema que traslade gradualmente los costos reales de la energía a los usuarios, promueva la eficiencia energética y garantice a los sectores vulnerables el acceso al consumo básico de electricidad, gas por redes y gas envasado.

Argumentos del Ejecutivo

El texto oficial sostiene que “no resulta razonable otorgar ni mantener subsidios al consumo energético en aquellas entidades que, si bien tienen fines deportivos o recreativos, su situación financiera está sostenida por el aporte de socios con capacidad contributiva”.

El vocero presidencial Manuel Adorni había explicado en junio pasado que la reinscripción busca “sanear el esquema tarifario” y eliminar “privilegios indebidos” otorgados a entidades que no cumplen con las condiciones del régimen.

“Los argentinos han financiado con subsidios a clubes de élite, profesionales o con fines comerciales”, aseguró Adorni, quien mencionó como ejemplos a un club de regatas de Olivos, un club de rugby en avenida del Libertador y un club de fútbol de la segunda categoría de AFA, que habrían recibido subsidios millonarios de forma irregular.

Casos concretos de subsidios

El funcionario detalló que un club del barrio porteño de Belgrano debía afrontar 22 millones de pesos en servicios públicos durante un semestre y pagó solo 13 millones, mientras que la diferencia de 9 millones fue cubierta por subsidios. “Los argentinos subvencionamos 9 millones de pesos que no correspondía”, subrayó.

También mencionó otro caso en la Ciudad de Buenos Aires, donde una institución debía abonar 57 millones de pesos y solo desembolsó 34 millones, con un subsidio de 23 millones de pesos. Adorni remarcó que la medida no afectará a los clubes que efectivamente requieran asistencia estatal.

Los requisitos vigentes

Según la Secretaría de Energía, actualmente hay 2.228 entidades dentro del régimen de beneficios en sus facturas de energía. La Ley 27.098 establece como requisitos contar con personería jurídica vigente y domicilio legal en la Argentina, acreditar al menos tres años de antigüedad formal y tener entre 50 y 2.000 asociados al momento de la inscripción.

Estos criterios se aplicarán en el análisis de las solicitudes de incorporación o reempadronamiento de las instituciones que gestionen el beneficio mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

El proceso de revalidación

Las entidades que ya reciben la tarifa diferencial deberán revalidar su condición en un plazo de 90 días para iniciar el trámite en el TAD. Durante ese período mantendrán el subsidio vigente.

El proceso incluye la presentación de documentación que acredite el carácter social y comunitario de las instituciones, su ubicación y las actividades que desarrollan.

La respuesta final será notificada por correo electrónico a través del TAD. En caso de rechazo, el solicitante tendrá un plazo de 15 días corridos para objetar o recurrir a instancias administrativas y judiciales.