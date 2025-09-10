Cristina Kirchner respaldó a Urtubey en su regreso al peronismo
Cristina Kirchner y Juan Manuel Urtubey se reencontraron tras una década. El peronismo busca rearmarse en Salta con Fuerza Patria al frente.Política10 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
Después de más de diez años sin verse cara a cara, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió en su departamento de Recoleta al exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. El encuentro, cargado de simbolismo político, marca un claro gesto de respaldo de la líder del kirchnerismo al salteño, quien encabeza la lista de senadores de Fuerza Patria en su provincia.
El dato no es menor: Urtubey fue uno de los críticos más notorios del kirchnerismo durante los años posteriores a su mandato como gobernador (2007-2019), incluso formando parte de la fallida Alternativa Federal y acompañando a Roberto Lavagna como candidato a vicepresidente en 2023.
Hoy, el escenario cambió. En busca de consolidar la unidad del peronismo para enfrentar al oficialismo libertario, ambos dirigentes decidieron dar vuelta la página.
“Las diferencias del pasado son nimiedades”, dijo Urtubey
En las últimas semanas, Urtubey había dejado pistas de este acercamiento. “Cuando uno ve todo lo que está pasando, es imposible no darse cuenta de que las diferencias del pasado son nimiedades”, declaró en una entrevista reciente, anticipando su voluntad de reconciliación con el kirchnerismo.
El exmandatario provincial llegó al domicilio de Cristina acompañado por el diputado nacional Emiliano Estrada, otro de los referentes de Fuerza Patria en Salta. La foto del encuentro fue compartida por Urtubey en sus redes sociales con un mensaje directo, conciliador y cargado de intención electoral.
“Unir fuerzas por Salta. Unir fuerzas por la patria. Unir fuerzas por nuestro pueblo. Nada se construye con odio. Mucho menos un país”, escribió el candidato, en lo que fue leído como un llamado a cerrar filas en el peronismo. La publicación fue compartida por la propia Cristina Fernández, dándole aún más visibilidad a un encuentro que, hasta hace poco, parecía impensado.
El nuevo mapa del peronismo en Salta
Con la candidatura de Urtubey a senador nacional, Fuerza Patria busca recuperar terreno en Salta, una provincia hoy gobernada por Gustavo Sáenz, exaliado de Sergio Massa y hoy alineado con la administración nacional. La jugada de CFK es clara: potenciar a figuras locales con arraigo territorial para rearmar el bloque opositor desde el norte del país.
Urtubey no tardó en vincular esta estrategia local con el escenario nacional. Tras la victoria opositora en Buenos Aires, donde Axel Kicillof frenó el avance de Milei, el salteño fue uno de los primeros en celebrar el resultado:
"En la provincia de Buenos Aires la fuerza de los argentinos le puso un freno a Milei. En octubre ese freno lo ponemos los salteños con Fuerza Patria", escribió en X.
Un frente que busca contener al peronismo disperso
La reunión entre Cristina y Urtubey no solo tiene impacto en Salta. Se trata de una señal hacia otros sectores del peronismo que permanecen desorganizados o distantes del kirchnerismo. En un escenario electoral volátil, donde el oficialismo enfrenta críticas internas y externas, la unidad vuelve a presentarse como la carta más fuerte del espacio.
El mensaje es claro: las heridas del pasado pueden sanarse si el objetivo común es frenar la avanzada libertaria y reconstruir una alternativa con anclaje federal.
