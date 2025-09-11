Nardini: "Las elecciones pasaron, pero la transformación en Malvinas sigue"
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, inauguró nuevas cuadras de Bouchard y Benito Lynch, parte de un proyecto que incluye pavimento e hidráulica.Municipales11 de septiembre de 2025Soledad Castellano
Desde redes, Leo Nardini comentó "Las y los vecinos del barrio Santa Mónica saben que nuestro compromiso no se detiene. Más allá de haber ganado con una amplitud impresionante, seguimos trabajando para embellecer nuestro lugar y darle valor agregado a cada casa construida con tanto esfuerzo".
Y cargó contra el gobierno de Milei: "Aunque el Gobierno Nacional decidió posponer convenios que había firmado, en Malvinas ponemos la otra mejilla y seguimos para adelante".
Al respecto, dijo "Inauguramos nuevas cuadras de Bouchard y Benito Lynch, parte de un proyecto que incluye pavimento e hidráulica para darle más valor y calidad de vida a cientos de familias".
Y cerró: "Lo importante es el acompañamiento de la gente, que lo expresó en las urnas y también con el cariño en cada recorrida".
