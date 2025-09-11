-¿Qué representa la alianza entre la Coalición Cívica y un sector del radicalismo bonaerense, encabezado por Miguel Fernández, y qué valor agregado cree que puede aportar esta articulación en el Congreso?



Lo que estamos construyendo es una alianza basada en una comunidad de ideas y valores compartidos. La Coalición Cívica aporta principios muy claros y el radicalismo bonaerense suma su fuerte presencia territorial, legislativa y el entramado de intendentes, sobre todo en el interior de la provincia. Juntos ofrecemos una alternativa distinta, una alternativa sensata y seria frente a la polarización que hoy domina la política argentina.

Lo que vemos en la actualidad es un nivel de agresión y de violencia discursiva que no queremos para nuestra sociedad. El Presidente descalifica a opositores, docentes, jubilados, personas con discapacidad y familias en general. Ese discurso genera más odio y violencia, y se replica en la vida social. Nosotros creemos en lo contrario: en el diálogo y en el consenso para que las políticas públicas se sostengan en el tiempo. Soy partidaria de construir desde el Congreso una visión de sensatez y equilibrio, con diálogo, pero también con límites claros, siempre con el objetivo de representar las necesidades reales de la sociedad.

–En caso de asumir en diciembre, ¿cuáles serán los temas centrales de su agenda?

El primer desafío es recuperar la normalidad institucional con un presupuesto nacional aprobado por el Congreso, algo que es una obligación constitucional. Hoy el Estado funciona con una prórroga del presupuesto 2023, lo que genera discrecionalidad en el Poder Ejecutivo. Además, es urgente retomar una discusión en serio sobre la coparticipación federal, una deuda pendiente que afecta el funcionamiento del sistema político. También debemos encarar debates claves sobre capacitación laboral y profesional, y avanzar en reformas tributarias y previsionales con seriedad, sensatez y equilibrio.

Reunión de dirigentes de la Coalición Cívica y el radicalismo bonaerense con miras a octubre.

–Además de su trayectoria política y militante, usted es profesora universitaria. Desde esa doble experiencia, ¿cómo recibió la decisión del Presidente de volver a vetar la Ley de Financiamiento Universitario?

Esperábamos que, tras las elecciones, hubiera una reflexión del Gobierno nacional sobre el reclamo de la sociedad en defensa de la educación superior. La universidad no es un gasto: es una inversión social, un motor de futuro y de desarrollo.

Si no se revierte esta situación, las universidades entrarán en una etapa crítica en lo que queda del año y en 2026, tanto en su funcionamiento como en los salarios de docentes y no docentes. El deterioro ya es evidente: muchos profesores han abandonado la docencia para buscar otros empleos y eso significa pérdida de capital humano que no se recupera fácilmente.

Lo digo también desde mi experiencia personal: soy hija de inmigrantes, primera universitaria de mi familia. La universidad pública fue todo para mí y también lo fue para mis hijas. Sabemos lo que significa en términos de movilidad social e igualdad de oportunidades. Por eso insisto: se trata de una inversión a futuro, y preocupa que el Presidente siga insistiendo con vetos mientras los salarios docentes perdieron más del 40% de su poder adquisitivo.



–Finalmente, ¿qué mensaje quiere dejarle a los bonaerenses de cara a las elecciones de octubre?

Que vayan a votar y participen. Esta será una elección diferente, con boleta única papel, y la democracia se fortalece cuando la ciudadanía se involucra. Quiero pedirles que no caigan en la trampa de la polarización: no existen solo dos opciones. En una elección legislativa necesitamos que en el Congreso estén representadas todas las voces, con diputadas y diputados que puedan equilibrar y poner un freno a los excesos. Nuestro compromiso es llevar una mirada seria y sensata al Parlamento.

