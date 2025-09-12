El proyecto del nuevo Centro para la Tercera Edad en General Arenales continúa avanzando con importantes progresos en su construcción. En esta segunda etapa se están ejecutando tareas de techado, revoque, instalación de cañerías, carpeta, contrapiso, electricidad, agua, gas y colocación de aberturas.

Cada uno de estos pasos significa estar más cerca de concretar el sueño de contar con un espacio moderno, inclusivo y especialmente pensado para el bienestar de los adultos mayores de la comunidad.

Desde la Municipalidad remarcaron que se sigue trabajando para brindar infraestructura que acompañe y mejore la calidad de vida de todos los vecinos.

Arribeños: cloacas a un paso de concretarse

En la localidad de Arribeños también se registra un avance significativo en materia de infraestructura. Según señalaron desde el municipio, las gestiones se mantuvieron firmes antes, durante y después del inicio de obra, con un único objetivo: que todos los vecinos puedan gozar del servicio de cloacas.

“Estamos muy cerca de poder concretar esta obra tan luchada por todos. No nos detuvo nada. Y ahora, a poco de terminar, la ansiedad es infinita. Pero también la alegría y la fe. Porque antes que ser funcionarios del Estado, somos tus vecinos. Y tenemos tus mismas preocupaciones”, señalaron desde la comuna.

La finalización de esta obra representa un cambio trascendental en la vida cotidiana de los arribeñenses, al garantizar un servicio esencial que se reclamaba desde hace años.

Un aniversario con historia y proyección

En paralelo a estos avances, General Arenales celebró un nuevo aniversario de su distrito, recordando la historia de mujeres y hombres que soñaron con construir comunidad en este territorio.

“Conmemorar estas fechas no es solo mirar hacia atrás, es reconocer que cada paso dado, cada lucha y cada logro alcanzado forman parte de la identidad que nos une como arenalenses”, expresaron en el marco de la celebración.

En este 136° aniversario, desde el municipio destacaron que el presente se alimenta de ese pasado, con raíces que recuerdan que la historia se construye colectivamente, con el esfuerzo y compromiso de cada vecino y vecina.

“Seguimos creciendo, manteniendo viva la memoria y proyectando un futuro de oportunidades para todos y todas. ¡Feliz aniversario, General Arenales!”, expresaron las autoridades locales.