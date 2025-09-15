El Hospital Municipal “Dr. Felipe Antonio Fossati” inició el procedimiento administrativo para reemplazar dos equipos fundamentales del lavadero del geriátrico “Dr. Ernesto L. Pinto”. La iniciativa contempla la adquisición de una nueva lavadora industrial y una centrífuga, con el objetivo de optimizar las tareas de higiene y cuidado de la ropa en la institución.

La renovación del equipamiento no solo beneficiará a los residentes del geriátrico, sino también a quienes habitan en el “Hostal de los Abuelos”, ya que allí también se recepciona la vestimenta para su tratamiento. De esta forma, el municipio reafirma su compromiso por mejorar los servicios destinados a los adultos mayores.

EducoAgro: un encuentro que crece cada año

Balcarce fue sede de una nueva edición de EducoAgro, un evento educativo-productivo que ya se consolida como referencia en la región. La apertura oficial contó con la participación del Colegio San José, organizador de la propuesta, y de Agricultores Unidos, que apoyan activamente esta iniciativa que vincula el ámbito académico con el sector agropecuario.

El intendente Esteban Reino participó del acto inaugural y destacó el crecimiento sostenido de la muestra a lo largo de los años. Remarcó el valor de estas experiencias para los jóvenes, subrayando su papel en la transmisión de saberes vinculados a la identidad local y al trabajo con la tierra.

Reino elogió el compromiso de la comunidad educativa y rural, y sostuvo que EducoAgro se ha transformado en un motor de interés no solo para Balcarce, sino también para localidades vecinas. El evento, que incluyó exposiciones y talleres interactivos, atrajo a estudiantes, productores y público general, consolidándose como un punto de encuentro para compartir conocimientos, innovación y cultura productiva.

El “Club después del cole” celebró nueve años

El Complejo Polideportivo Municipal fue el escenario de una jornada cargada de emoción con la celebración del noveno aniversario del programa “Club después del cole”. Niñas, niños, familias y el equipo profesional compartieron una tarde llena de juegos, actividades recreativas y propuestas innovadoras.

La coordinadora del programa, Fara Cunqueiro, expresó: “Estamos muy felices de haber podido reunir a todas las sedes en este festejo. Fue una tarde cargada de propuestas innovadoras, donde cada rincón del polideportivo se llenó de entusiasmo y participación”.

Este espacio, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, promueve el acceso al juego como un derecho fundamental de la infancia. Con un equipo interdisciplinario de veinte profesionales —entre los que se encuentran docentes de educación física, profesores de arte, psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, diseñadores y psicopedagogas— el club brinda contención y acompañamiento en distintos barrios de la ciudad.

“El objetivo es que ningún niño esté solo o expuesto a situaciones de riesgo. Queremos que se sientan protegidos, valorados, rodeados de personas que los guíen con afecto y compromiso”, agregó Cunqueiro, al tiempo que remarcó que cada jornada busca mostrar a los chicos que compartir con otros es lo que hace que cada día valga la pena.

A lo largo de estos nueve años, el programa no solo ha promovido el juego y el aprendizaje colectivo, sino también valores como el esfuerzo, la perseverancia y la determinación para alcanzar sueños. El “Club después del cole” se consolidó así como un espacio de inclusión, cuidado y amor por las infancias, que transforma realidades desde hace casi una década.