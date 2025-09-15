Con la billetera en mano, Milei seduce a gobernadores
Milei giró $12.500 millones a provincias tras el veto a la ley de ATN. Busca reconstruir vínculos con gobernadores y asegurar votos en el Congreso.Política15 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
Con el nuevo ministro del Interior recién asumido y tras vetar la ley que reformaba el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el Gobierno de Javier Milei transfirió $12.500 millones a cuatro provincias: Entre Ríos, Chaco, Misiones y Santa Fe.
El giro, oficializado el viernes pasado, llega en un momento crítico para la relación entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales, y marca el debut de Lisandro Catalán al frente del renovado Ministerio del Interior.
Cuánto recibió cada provincia y por qué
De acuerdo al informe de Politikón Chaco, las transferencias se distribuyeron así:
- Misiones: $4.000 millones
- Entre Ríos: $3.000 millones
- Santa Fe: $3.000 millones
- Chaco: $2.500 millones
En el desglose oficial, los fondos fueron justificados por diversas “emergencias”:
- Misiones: emergencia hídrica
- Entre Ríos: desequilibrio financiero
- Santa Fe: emergencia climática
- Chaco: emergencia agropecuaria
Sin embargo, el contexto político encendió las alertas: las transferencias se hicieron el mismo día en que Milei vetó la ley de ATN, una norma impulsada por los gobernadores que buscaba modificar el mecanismo de distribución de esos recursos.
Aliados, críticas y gestos políticos en juego
Las provincias de Entre Ríos y Chaco aparecen como las más favorecidas en la nueva estrategia de contención provincial. En ambas, La Libertad Avanza (LLA) mantiene alianzas electorales activas con los oficialismos locales, y sus gobernadores, Rogelio Frigerio y Leandro Zdero, fueron parte de la primera reunión de la Mesa Federal, un espacio creado por el Ejecutivo para tender puentes tras la dura derrota electoral sufrida en la provincia de Buenos Aires.
Entre Ríos, además, recibió en agosto otros $3.000 millones, acumulando un total de $6.000 millones en apenas dos meses.
Santa Fe y Misiones, sin alianzas pero con guiños
En cambio, Santa Fe y Misiones no tienen vínculos electorales directos con el Gobierno nacional ni fueron invitados a Casa Rosada. De hecho, sus gobernadores, Maximiliano Pullaro y Hugo Passalacqua, expresaron críticas recientes al oficialismo libertario.
No obstante, Misiones se ha mostrado como aliado táctico en varias votaciones legislativas, por lo que su inclusión entre los beneficiados no sorprende del todo. En el oficialismo consideran que estos gestos buscan generar buen clima antes de nuevas votaciones clave en el Congreso, previstas para los próximos días.
El Ministerio del Interior vuelve al centro de la escena
El reparto millonario se produjo en el mismo momento en que Lisandro Catalán, ex vicejefe de Gabinete, asumió como ministro del Interior. La cartera dejó de ser una subsecretaría para recuperar rango ministerial, y ahora tiene como eje central la relación con las provincias.
En su primera declaración, Catalán prometió una gestión más fluida con los distritos y reconoció que es necesario “corregir” los vínculos institucionales que se deterioraron desde el inicio de la gestión Milei.
Con este movimiento, el Ejecutivo busca recuperar gobernabilidad, contener a los aliados más cercanos y frenar la ofensiva parlamentaria opositora que viene cobrando fuerza tras la seguidilla de derrotas legislativas del oficialismo.
La Cámara Electoral dejó a Cristina Kirchner fuera del padrón
Revés judicial para Cristina Kirchner: la Cámara Electoral la sacó del padrón y no podrá votar en octubre. Mirá los fundamentos del fallo que mueve el mapa político.
Francos anuncia que la ley de discapacidad se aplicará con condiciones
El Gobierno promulga la ley de discapacidad, pero mete freno: quiere postergar su aplicación hasta después del Presupuesto 2026. Todos los detalles.
La Justicia acelera causa por presunta corrupción en PAMI y complica a figuras clave de La Libertad Avanza
El escándalo por presunta corrupción en el PAMI bonaerense se reactivó tras las elecciones y pone bajo la lupa a Sebastián Pareja, Karina Milei y un diputado electo.
Candidatos a diputados nacionales en Buenos Aires: quiénes competirán en octubre
Conocé las listas de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires para las elecciones del próximo domingo 26 de octubre.
Motivos, mensajes y emociones del voto bonaerense según la primera encuesta tras las elecciones
Una encuesta de la UBA analizó qué factores influyeron en el voto bonaerense y cómo se expresaron las emociones en las legislativas recientes.
De la victoria al recorte: el giro de Milei en Bahía Blanca
Milei redujo a la mitad el fondo de ayuda para Bahía Blanca tras el temporal, a una semana de ganar en la ciudad. Malestar y fuerte rechazo.
Encuesta agita el escenario electoral y redefine las preferencias
Un nuevo sondeo sobre la provincia de Córdoba muestra un escenario que pocos esperaban. Mirá quién lidera la intención de voto y cómo se reparten los indecisos. Todos los detalles.