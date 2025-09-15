Con la billetera en mano, Milei seduce a gobernadores

Con el nuevo ministro del Interior recién asumido y tras vetar la ley que reformaba el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el Gobierno de Javier Milei transfirió $12.500 millones a cuatro provincias: Entre Ríos, Chaco, Misiones y Santa Fe.

El giro, oficializado el viernes pasado, llega en un momento crítico para la relación entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales, y marca el debut de Lisandro Catalán al frente del renovado Ministerio del Interior.

Cuánto recibió cada provincia y por qué

De acuerdo al informe de Politikón Chaco, las transferencias se distribuyeron así:

Misiones: $4.000 millones



$4.000 millones Entre Ríos: $3.000 millones



$3.000 millones Santa Fe: $3.000 millones



$3.000 millones Chaco: $2.500 millones

En el desglose oficial, los fondos fueron justificados por diversas “emergencias”:

Misiones: emergencia hídrica

emergencia hídrica Entre Ríos: desequilibrio financiero



desequilibrio financiero Santa Fe: emergencia climática

emergencia climática Chaco: emergencia agropecuaria

Sin embargo, el contexto político encendió las alertas: las transferencias se hicieron el mismo día en que Milei vetó la ley de ATN, una norma impulsada por los gobernadores que buscaba modificar el mecanismo de distribución de esos recursos.

Aliados, críticas y gestos políticos en juego

Las provincias de Entre Ríos y Chaco aparecen como las más favorecidas en la nueva estrategia de contención provincial. En ambas, La Libertad Avanza (LLA) mantiene alianzas electorales activas con los oficialismos locales, y sus gobernadores, Rogelio Frigerio y Leandro Zdero, fueron parte de la primera reunión de la Mesa Federal, un espacio creado por el Ejecutivo para tender puentes tras la dura derrota electoral sufrida en la provincia de Buenos Aires.

Entre Ríos, además, recibió en agosto otros $3.000 millones, acumulando un total de $6.000 millones en apenas dos meses.

Santa Fe y Misiones, sin alianzas pero con guiños

En cambio, Santa Fe y Misiones no tienen vínculos electorales directos con el Gobierno nacional ni fueron invitados a Casa Rosada. De hecho, sus gobernadores, Maximiliano Pullaro y Hugo Passalacqua, expresaron críticas recientes al oficialismo libertario.

No obstante, Misiones se ha mostrado como aliado táctico en varias votaciones legislativas, por lo que su inclusión entre los beneficiados no sorprende del todo. En el oficialismo consideran que estos gestos buscan generar buen clima antes de nuevas votaciones clave en el Congreso, previstas para los próximos días.

El Ministerio del Interior vuelve al centro de la escena

El reparto millonario se produjo en el mismo momento en que Lisandro Catalán, ex vicejefe de Gabinete, asumió como ministro del Interior. La cartera dejó de ser una subsecretaría para recuperar rango ministerial, y ahora tiene como eje central la relación con las provincias.

En su primera declaración, Catalán prometió una gestión más fluida con los distritos y reconoció que es necesario “corregir” los vínculos institucionales que se deterioraron desde el inicio de la gestión Milei.

Con este movimiento, el Ejecutivo busca recuperar gobernabilidad, contener a los aliados más cercanos y frenar la ofensiva parlamentaria opositora que viene cobrando fuerza tras la seguidilla de derrotas legislativas del oficialismo.