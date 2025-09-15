¿Qué dice la primera encuesta en la Provincia tras el triunfo del peronismo?

Luego de la dura derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, una nueva encuesta electoral vuelve a generar alarma en el Gobierno. El estudio, realizado por CB Consultora Opinión Pública, revela que el candidato peronista Jorge Taiana supera al libertario José Luis Espert en la intención de voto para las elecciones nacionales del 26 de octubre, revirtiendo la tendencia previa.

La consultora, dirigida por Cristian Buttié, fue una de las pocas que anticipó con precisión el triunfo del peronismo en las legislativas de septiembre. Ahora, su nuevo relevamiento en PBA complica el panorama de Javier Milei, que esperaba remontar en el principal distrito del país.

El peronismo toma la delantera y el Gobierno queda en alerta

En agosto, CB proyectaba un escenario favorable para La Libertad Avanza, con Espert liderando por 6,4 puntos. Sin embargo, en la nueva medición de septiembre, la lista de Taiana da vuelta el resultado y se impone con un 41,7% frente al 35,4% del economista liberal.

Este cambio de tendencia se da en un contexto de desgaste para el oficialismo, tras el revés de las legislativas provinciales y en medio de un clima económico y social tenso.

Imagen, rechazo y potencial de voto

El informe también midió la imagen pública y el potencial electoral de ambos candidatos. En cuanto a imagen positiva:

Taiana: 32,8% positiva, 30,4% negativa

Espert: 32,7% positiva, pero con un alto 57,2% de rechazo

Respecto al voto seguro:

Taiana: 26,6% seguro lo votaría, 17,7% podría votarlo

Espert: 25,7% seguro lo votaría, 11,8% podría votarlo

La diferencia está en el rechazo: más del 55% de los encuestados afirma que nunca votaría a Espert, lo que complica sus posibilidades de crecimiento.

Qué dicen los números del resto de los candidatos

El relevamiento de CB también incluyó a los demás espacios políticos. Así se completa el panorama electoral en la provincia:

Este escenario deja al peronismo con una ventaja de más de 6 puntos, capitalizando el envión electoral y el desplome en la imagen del oficialismo libertario.

Mayor participación en las urnas: otro dato que inquieta

Uno de los datos más significativos de la encuesta es el aumento en la intención de voto efectiva. A diferencia de lo que ocurrió en elecciones locales, donde el ausentismo fue protagonista, ahora el 71,8% de los bonaerenses afirma que irá a votar en octubre.

Este dato podría beneficiar a las fuerzas con mayor estructura territorial, como el peronismo, y perjudicar a La Libertad Avanza, que hasta ahora había cosechado parte de su apoyo en sectores más volátiles y descontentos, muchos de los cuales podrían volver a abstenerse.

El mapa político cambia en PBA y se redefine el rumbo hacia octubre

Los resultados del nuevo sondeo dejan al descubierto un reacomodamiento electoral en la provincia de Buenos Aires. Tras la paliza peronista en septiembre, el oficialismo confiaba en una remontada. Pero las nuevas cifras indican que la tendencia no solo no se revierte, sino que se profundiza, con un Espert estancado y un Taiana consolidado.

En un escenario donde cada voto cuenta, el juego político se recalienta. Octubre podría ser decisivo no solo para las bancas en juego, sino también para el proyecto político de Milei.