La CGT se moviliza al Congreso contra los vetos de Milei
La central obrera marchará este miércoles junto a sindicatos, universidades y movimientos sociales. “Hay que prepararse más para el conflicto que para el diálogo”, advirtieron.Política16 de septiembre de 2025Mariana Portilla
La CGT anunció que este miércoles encabezará una movilización al Congreso en rechazo a los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario. La decisión fue tomada por el Consejo Directivo Nacional de la central obrera y difundida a través de un comunicado titulado: “La CGT rechaza los vetos presidenciales a la salud y la educación”.
“La salud y la educación son pilares fundamentales para el progreso y el desarrollo de nuestro país. El fuerte ajuste desplegado por el Gobierno nacional no hace más que poner en peligro su funcionamiento y afecta directamente las condiciones laborales de las y los trabajadores”, señaló.
Según datos de la central, desde que Milei asumió en diciembre de 2023 el presupuesto destinado a educación y salud cayó un 40% en términos reales. Además, cuestionaron los decretos 647/2025 y 651/2025, con los que el Ejecutivo vetó las normas consensuadas en el Congreso.
La mesa chica de la CGT resolvió participar con una columna propia. Entre los dirigentes presentes en la reunión se destacaron Andrés Rodríguez (UPCN), Héctor Daer (Sanidad), Hugo Moyano (Camioneros), Armando Cavalieri (Comercio), Gerardo Martínez (UOCRA) y Omar Maturano (La Fraternidad), entre otros.
“Hay que prepararse más para el conflicto que para el diálogo”, advirtió Rodríguez, quien además cuestionó la falta de voluntad del Gobierno para abrir instancias de negociación.
La marcha suma al rechazo al Presupuesto 2026
El malestar sindical creció tras la presentación del Presupuesto 2026, enviado por el Ejecutivo al Congreso. El Consejo Interuniversitario Nacional denunció que el proyecto “consolida el ajuste”, ya que prevé 4,8 billones de pesos para las universidades, lejos de los 7,3 billones reclamados por el sistema.
En salud, Milei anunció un aumento del 17% respecto a la inflación proyectada para 2026, pero según especialistas no alcanzaría para compensar el recorte acumulado de los dos primeros años de gestión.
La concentración frente al Congreso se realizará el miércoles 17 a las 15 horas. Además de la CGT, confirmaron su presencia sindicatos docentes, organizaciones de salud, movimientos sociales, partidos políticos opositores y la comunidad universitaria.
Fuerza Patria combinará territorio y redes para enseñar a votar con la BUP
Kicillof definió estrategia con intendentes y los candidatos ajustaron lineamientos de campaña en el PJ, “para poner límites desde el Congreso al ajuste y la crueldad de Milei”.
Escándalo en la Andis: frenan intento de nulidad de los Kovalivker
La ONG Poder Ciudadano rechazó el planteo de los dueños de Suizo Argentina y la causa por presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad sigue en marcha.
“Muy insuficiente”: Kicillof fulminó a Milei por el Presupuesto 2026
El gobernador acusó al Presidente de agravar la crisis, cuestionó el “falso superávit”, pidió diálogo institucional y advirtió sobre una “carnicería de empresas”.
Con la billetera en mano, Milei seduce a gobernadores
Milei giró $12.500 millones a provincias tras el veto a la ley de ATN. Busca reconstruir vínculos con gobernadores y asegurar votos en el Congreso.
De la victoria al recorte: el giro de Milei en Bahía Blanca
Milei redujo a la mitad el fondo de ayuda para Bahía Blanca tras el temporal, a una semana de ganar en la ciudad. Malestar y fuerte rechazo.
Kovarsky relativizó el peso del agro en la victoria del peronismo
El análisis del presidente de Carbap sacudió la lectura electoral en Buenos Aires. “El campo no define elecciones”, disparó tras la victoria de Fuerza Patria.
Encuesta agita el escenario electoral y redefine las preferencias
Un nuevo sondeo sobre la provincia de Córdoba muestra un escenario que pocos esperaban. Mirá quién lidera la intención de voto y cómo se reparten los indecisos. Todos los detalles.