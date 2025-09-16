La CGT se moviliza al Congreso contra los vetos de Milei

La CGT se suma a la Marcha Federal por la salud y la universidad pública.

La CGT se suma a la Marcha Federal por la salud y la universidad pública.

La CGT anunció que este miércoles encabezará una movilización al Congreso en rechazo a los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario. La decisión fue tomada por el Consejo Directivo Nacional de la central obrera y difundida a través de un comunicado titulado: “La CGT rechaza los vetos presidenciales a la salud y la educación”.

“La salud y la educación son pilares fundamentales para el progreso y el desarrollo de nuestro país. El fuerte ajuste desplegado por el Gobierno nacional no hace más que poner en peligro su funcionamiento y afecta directamente las condiciones laborales de las y los trabajadores”, señaló.

Según datos de la central, desde que Milei asumió en diciembre de 2023 el presupuesto destinado a educación y salud cayó un 40% en términos reales. Además, cuestionaron los decretos 647/2025 y 651/2025, con los que el Ejecutivo vetó las normas consensuadas en el Congreso.

La mesa chica de la CGT resolvió participar con una columna propia. Entre los dirigentes presentes en la reunión se destacaron Andrés Rodríguez (UPCN), Héctor Daer (Sanidad), Hugo Moyano (Camioneros), Armando Cavalieri (Comercio), Gerardo Martínez (UOCRA) y Omar Maturano (La Fraternidad), entre otros.

“Hay que prepararse más para el conflicto que para el diálogo”, advirtió Rodríguez, quien además cuestionó la falta de voluntad del Gobierno para abrir instancias de negociación.

La marcha suma al rechazo al Presupuesto 2026

El malestar sindical creció tras la presentación del Presupuesto 2026, enviado por el Ejecutivo al Congreso. El Consejo Interuniversitario Nacional denunció que el proyecto “consolida el ajuste”, ya que prevé 4,8 billones de pesos para las universidades, lejos de los 7,3 billones reclamados por el sistema.

En salud, Milei anunció un aumento del 17% respecto a la inflación proyectada para 2026, pero según especialistas no alcanzaría para compensar el recorte acumulado de los dos primeros años de gestión.

La concentración frente al Congreso se realizará el miércoles 17 a las 15 horas. Además de la CGT, confirmaron su presencia sindicatos docentes, organizaciones de salud, movimientos sociales, partidos políticos opositores y la comunidad universitaria.