El senador nacional de la UCR, Maximiliano Abad, se refirió a la presentación del Presupuesto 2026 realizada por el presidente Javier Milei y marcó diferencias con la postura del oficialismo. El legislador bonaerense sostuvo que si bien el Poder Ejecutivo cumplió por primera vez con el mandato constitucional al enviar el proyecto en tiempo y forma, eso no alcanza si no se acompaña con una actitud de diálogo y consenso.

Abad pidió abandonar el aislamiento

En un extenso mensaje publicado en redes sociales, Abad planteó: “Con la presentación del Presupuesto, el Poder Ejecutivo cumple por primera vez con el mandato constitucional. Pero no alcanza con cumplir la ley: se necesita abandonar el aislamiento y la falta de diálogo”.

El dirigente radical recordó además lo ocurrido en 2025, cuando el Gobierno había presentado un proyecto de presupuesto pero finalmente lo retiró tras negarse a aceptar cambios. “No nos olvidemos que el año pasado también se presentó el proyecto y luego, al no aceptar ninguna propuesta de cambio, lo retiró”, remarcó.

Reclamo de prioridades sociales

Para Abad, el equilibrio fiscal no puede ser el único eje de la discusión. “El equilibrio fiscal es importante, pero debe ir acompañado sin excusas de respuestas a las prioridades de la Argentina: educación, salud, jubilaciones, discapacidad y obras estratégicas”, expresó.

El senador insistió en que el Congreso tiene la posibilidad de construir un acuerdo amplio que contemple tanto la necesidad de orden fiscal como la inclusión de partidas que garanticen políticas públicas fundamentales. “El debate en el Congreso es la oportunidad que tenemos para acordar un presupuesto con consenso, previsibilidad y mirada social. Esperemos que el oficialismo lo internalice en el debate parlamentario”, afirmó.

El mensaje de Milei en cadena nacional

Las declaraciones de Abad se conocieron horas después del discurso de Javier Milei, quien encabezó una cadena nacional para anunciar el envío del Presupuesto 2026 al Congreso. El Presidente resaltó que el equilibrio fiscal es “la piedra angular” de su plan de gobierno y destacó logros como la baja de la inflación, la reducción de impuestos y la salida del cepo.

Milei aseguró que “lo peor ya pasó” y agradeció a la ciudadanía el apoyo brindado durante el primer tramo de su gestión. En cuanto a los números centrales del Presupuesto, el mandatario anunció un aumento en términos reales de un 5% en jubilaciones, 17% en salud, 8% en educación y 5% en pensiones por discapacidad. También confirmó un incremento de 4,8 billones de pesos en la partida destinada a universidades nacionales.

“El capital humano es la prioridad de este gobierno”, sostuvo el jefe de Estado, quien además defendió el superávit primario como una herramienta que permitirá al sector público financiar obras de infraestructura estratégicas para el país.

Visiones en contraste

Mientras Milei puso el foco en los avances macroeconómicos y en la disciplina fiscal, Abad resaltó que esos logros deben estar acompañados de políticas que atiendan las necesidades sociales más urgentes. El senador de la UCR insistió en que la discusión parlamentaria no puede limitarse a convalidar las cuentas oficiales, sino que debe abrirse a modificaciones y consensos que garanticen un presupuesto equilibrado pero también inclusivo.

Un llamado al consenso

Finalmente, Abad reiteró su postura sobre la importancia del diálogo político. “Lo decimos una vez más: el diálogo es el único camino para construir una Argentina con desarrollo e igualdad de oportunidades”, concluyó.

El debate en el Congreso será ahora el escenario central donde se definirá si el oficialismo acepta propuestas de la oposición y logra un acuerdo que combine equilibrio fiscal con políticas sociales, tal como reclama el senador radical.