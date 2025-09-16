El Municipio de San Pedro tuvo una semana marcada tanto por avances en infraestructura social como por la actividad deportiva. El intendente Cecilio Salazar presentó las remodelaciones del área de Discapacidad y, al mismo tiempo, la ciudad se convirtió en sede de la etapa interregional de los Juegos Bonaerenses 2025.

Obras en el área de Discapacidad

Este viernes, el intendente Cecilio Salazar visitó la sede del área de Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, ubicada en Rivadavia y Oliveira Cézar. Estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez, y el referente del área, Juan Carlos Mariño.

En el lugar se llevaron adelante obras de refacción y remodelación integral que incluyeron la creación de una sala de espera, un espacio de admisión, oficinas para la Junta Evaluadora y un despacho para la coordinación.

Estas mejoras buscan brindar una atención más cómoda y organizada a las más de 6.500 personas con discapacidad que viven en San Pedro y a sus familias. Tras la reapertura, numerosos vecinos retomaron la gestión de trámites como los pases libres multimodales, en el horario habitual de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

Según se indicó desde el Municipio, las intervenciones responden a la decisión del intendente Salazar de fortalecer el acompañamiento a quienes más lo necesitan, asegurando un espacio accesible y adaptado a las necesidades de la comunidad.

San Pedro, sede de los Juegos Bonaerenses

En paralelo a estas acciones, San Pedro se convirtió en sede de la etapa Interregional de los Juegos Bonaerenses 2025, que comenzaron este lunes y continuarán también el martes con distintas disciplinas deportivas.

Durante la primera jornada se realizaron competencias de rugby y softbol en el Tiro Federal, handball y fútbol 11 en el Estadio Municipal, básquet y vóley playa en el Club Náutico, y hockey en el predio de Villa Jardín.

Para la segunda jornada están previstas las disciplinas de fútbol 7 y fútbol 11 en el Club Mitre, fútbol 5, fútbol playa y vóley en el Club Náutico, futsal en el Estadio Municipal y cestoball en el Club Independencia.

Amplia participación regional

Del evento participan delegaciones de distintos puntos de la Provincia: San Pedro, Mercedes, Pergamino, Suipacha, San Nicolás, Pilar, Chivilcoy, Luján, Rojas, Capitán Sarmiento, San Antonio de Areco, Colón y Arrecifes. Todos los equipos y deportistas buscan su clasificación a la final provincial que se disputará en Mar del Plata.

Autoridades presentes

El desarrollo de las actividades contó con la presencia del secretario de Turismo, Cultura, Deportes y Educación, Mariano Arnal, y del director de Deportes, Valentín Bravo, junto a docentes y profesores de las delegaciones. También participaron el director de los Juegos Bonaerenses, Eugenio Achinelly, y el coordinador Marcos Villafañe, quienes acompañaron a los coordinadores locales durante la apertura y las competencias.

Una semana de gestión activa

De esta manera, San Pedro combina obras de infraestructura destinadas a mejorar la calidad de vida de la comunidad con la promoción del deporte y la integración regional, consolidándose como un distrito activo en distintas áreas de gestión.