Osuna sobre la Expo 2025: “Nos une la producción, el trabajo y el arte”
El intendente Javier Osuna agradeció a los vecinos, artistas, comerciantes y al gobierno provincial por el acompañamiento en tres jornadas inolvidables. Al mismo tiempo, el Municipio continúa con tareas de nivelación y mejoramiento de calles para garantizar accesibilidad.Municipales16 de septiembre de 2025Andrés Montero
El Municipio de General Las Heras vivió días de gran convocatoria y celebración con la Expo 2025, un evento que reunió a vecinos, artistas, emprendedores y productores locales en tres jornadas que quedarán en la memoria de la comunidad. El intendente Javier Osuna expresó su agradecimiento a todos los que formaron parte de esta edición y destacó la importancia de seguir consolidando la muestra como un punto de encuentro y desarrollo.
“Muchísimas gracias a todos los que fueron parte de estos 3 días tan increíbles como inolvidables”, expresó Osuna, quien hizo un reconocimiento especial a los feriantes, comerciantes, emprendedores, expositores y al patio gastronómico que dieron vida a la feria. También valoró la participación de cantantes, artistas y la Escuela de Danzas de General Las Heras, que aportaron talento y emoción en cada presentación.
El jefe comunal resaltó la labor de los trabajadores municipales y de la productora en la organización, como así también el acompañamiento de la Provincia, el Consejo Federal de Inversiones, Cristina Álvarez Rodríguez, Ayelén Borda y el gobernador Axel Kicillof. “Por último, un gracias gigante para cada vecino y vecina de General Las Heras, por estar, disfrutar, acompañar y confiar en nosotros”, remarcó.
La Expo 2025 contó con la presencia de Los Tekis, Hilda Lizarazu y Nahuel Pennisi, quienes encabezaron los grandes shows de cada noche y le dieron un cierre inolvidable a cada jornada. “Desde el Municipio vamos a seguir trabajando para que, año tras año, la Expo Herense siga creciendo, se consolide y nos siga uniendo como comunidad, de la mano de la producción, el trabajo y el arte”, señaló Osuna.
Obras de mejoramiento en calles
En paralelo a la realización de la Expo, el Municipio avanza con distintas obras de infraestructura urbana. En las últimas semanas se llevan adelante trabajos de nivelación y mejoramiento de calles con tosca y piedra, con el propósito de mejorar la circulación y garantizar una mayor accesibilidad a los vecinos.
Desde la comuna remarcaron que estas tareas forman parte de un plan integral de mantenimiento y que el objetivo es brindar a la comunidad una ciudad en condiciones óptimas. “Seguimos trabajando día a día para ofrecer a nuestros vecinos el mejor servicio y una ciudad más accesible para todos”, indicaron desde la gestión local.
Con la Expo 2025 como un hito cultural y social, y con el avance de las obras de infraestructura urbana, General Las Heras refuerza su compromiso con el desarrollo comunitario y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
