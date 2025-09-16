Osuna sobre la Expo 2025: “Nos une la producción, el trabajo y el arte”

El intendente Javier Osuna agradeció a los vecinos, artistas, comerciantes y al gobierno provincial por el acompañamiento en tres jornadas inolvidables. Al mismo tiempo, el Municipio continúa con tareas de nivelación y mejoramiento de calles para garantizar accesibilidad.

Municipales16 de septiembre de 2025Andrés MonteroAndrés Montero
Las Heras vivió una exitosa Expo 2025.
Las Heras vivió una exitosa Expo 2025.

El Municipio de General Las Heras vivió días de gran convocatoria y celebración con la Expo 2025, un evento que reunió a vecinos, artistas, emprendedores y productores locales en tres jornadas que quedarán en la memoria de la comunidad. El intendente Javier Osuna expresó su agradecimiento a todos los que formaron parte de esta edición y destacó la importancia de seguir consolidando la muestra como un punto de encuentro y desarrollo.

“Muchísimas gracias a todos los que fueron parte de estos 3 días tan increíbles como inolvidables”, expresó Osuna, quien hizo un reconocimiento especial a los feriantes, comerciantes, emprendedores, expositores y al patio gastronómico que dieron vida a la feria. También valoró la participación de cantantes, artistas y la Escuela de Danzas de General Las Heras, que aportaron talento y emoción en cada presentación.

El jefe comunal resaltó la labor de los trabajadores municipales y de la productora en la organización, como así también el acompañamiento de la Provincia, el Consejo Federal de Inversiones, Cristina Álvarez Rodríguez, Ayelén Borda y el gobernador Axel Kicillof. “Por último, un gracias gigante para cada vecino y vecina de General Las Heras, por estar, disfrutar, acompañar y confiar en nosotros”, remarcó.

La Expo 2025 contó con la presencia de Los Tekis, Hilda Lizarazu y Nahuel Pennisi, quienes encabezaron los grandes shows de cada noche y le dieron un cierre inolvidable a cada jornada. “Desde el Municipio vamos a seguir trabajando para que, año tras año, la Expo Herense siga creciendo, se consolide y nos siga uniendo como comunidad, de la mano de la producción, el trabajo y el arte”, señaló Osuna.

Javier Osuna, intendente de General Las HerasOsuna: "Los resultados provinciales representan el primer paso hacia la consolidación de un proyecto"

Obras de mejoramiento en calles

En paralelo a la realización de la Expo, el Municipio avanza con distintas obras de infraestructura urbana. En las últimas semanas se llevan adelante trabajos de nivelación y mejoramiento de calles con tosca y piedra, con el propósito de mejorar la circulación y garantizar una mayor accesibilidad a los vecinos.

Desde la comuna remarcaron que estas tareas forman parte de un plan integral de mantenimiento y que el objetivo es brindar a la comunidad una ciudad en condiciones óptimas. “Seguimos trabajando día a día para ofrecer a nuestros vecinos el mejor servicio y una ciudad más accesible para todos”, indicaron desde la gestión local.

Con la Expo 2025 como un hito cultural y social, y con el avance de las obras de infraestructura urbana, General Las Heras refuerza su compromiso con el desarrollo comunitario y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

Tras el triunfo de Fuerza Patria en Provincia, ¿cree que Axel Kicillof se convierte en el líder del peronismo a nivel nacional?

Si

No

No sabe

Te puede interesar
Populares
Esteban Sanzio, intendente de Baradero

Entrevista GLP. Durísimo revés electoral para Esteban Sanzio en Baradero: “Hizo las cosas mal y no le importa el vecino”

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas15 de septiembre de 2025

La derrota de Sanzio dejó al descubierto el profundo rechazo ciudadano hacia una gestión señalada por incoherencia política y falta de transparencia en el manejo del gasto público. Con funcionarios que "perdieron presencia en las calles y sensibilidad social", el intendente quedó apuntado por liderar un gobierno que "poco entiende y poco hace por el vecino".

FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado