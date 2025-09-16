Kicillof anunció el cierre total de litigios con acreedores
La provincia de Buenos Aires llegó a un pacto con acreedores y dio por terminados los juicios externos. “Un hito en la sostenibilidad de la deuda”.Economía16 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El gobierno de Axel Kicillof anunció este martes el cierre definitivo de todos los juicios iniciados por bonistas internacionales contra la provincia de Buenos Aires. El acuerdo se alcanzó tras un proceso de mediación en Nueva York y se replicó en causas abiertas en Alemania, bajo las mismas condiciones que la reestructuración realizada en 2021.
Los términos del acuerdo
El Ministerio de Economía bonaerense informó que los acreedores recibirán la misma cantidad de bonos en dólares con vencimiento en 2037 que les hubiera correspondido en el canje de 2021, además de un monto en efectivo equivalente a los servicios devengados desde ese año hasta la actualidad.
Con esta resolución, se cierran todos los frentes judiciales vinculados a los títulos que habían quedado afuera del canje, replicando las condiciones aceptadas por el 97,66% de los bonistas en 2021.
La palabra de Pablo López
El ministro de Economía provincial, Pablo López, destacó la importancia del paso dado: “Este es un hito más en el camino que iniciamos en 2020 desde la gestión del Gobernador Axel Kicillof, a través del cual hemos logrado retornar a un sendero de sostenibilidad y responsabilidad en términos de deuda pública. Con este nuevo acuerdo reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento de todas nuestras obligaciones en el marco de una administración responsable”.
Deuda: del pico 2016-2019 al canje de 2021
El endeudamiento en moneda extranjera de la provincia se disparó entre 2016 y 2019, con emisiones por más de USD 5.000 millones en los mercados internacionales.
Mientras en 2016 los servicios de deuda representaban cerca del 10% de los recursos corrientes netos de coparticipación a municipios, en 2019 la proporción había trepado al 20%. Esa dinámica llevó a las autoridades a encarar un proceso de reestructuración que culminó en 2021, con un canje exitoso del 97,66% del capital total.
El impacto en un contexto adverso
Desde el Ministerio de Economía remarcaron que, pese al freno de la obra pública nacional y los recortes en transferencias, la provincia continúa cumpliendo con sus compromisos externos.
“Es importante señalar que, a pesar de un contexto macroeconómico complejo y de un freno completo de la obra pública nacional en territorio bonaerense, la Provincia mantiene su compromiso con la sostenibilidad de la deuda y con el manejo fiscal responsable”, concluyó el comunicado.
El Gobierno baja la meta de superávit fiscal en el Presupuesto 2026
Milei recorta la meta fiscal: el superávit 2026 será del 1,5% del PBI. ¿Qué implica esto para el acuerdo con el FMI? Enterate todos los detalles.
Despidos y capacidad al límite: el derrumbe del sector metalúrgico
La producción metalúrgica se derrumbó 6,1% y la capacidad instalada bajó al mínimo desde la pandemia. El empleo también se resiente fuerte. Todos los detalles.
El gasto público cayó y el ajuste impacta en salud, educación y obra pública
El ajuste avanza a paso firme: caídas de hasta el 100% en programas sociales y educativos mientras sube el gasto en inteligencia según el último informe.
Cómo impactará el nuevo aumento de los biocombustibles en la nafta y el gasoil
La Secretaría de Energía aumentó 4% los biocombustibles. La industria alerta por pérdidas millonarias. Conocé precios y efecto en nafta y gasoil.
Encuesta agita el escenario electoral y redefine las preferencias
Un nuevo sondeo sobre la provincia de Córdoba muestra un escenario que pocos esperaban. Mirá quién lidera la intención de voto y cómo se reparten los indecisos. Todos los detalles.
Entrevista GLP. Durísimo revés electoral para Esteban Sanzio en Baradero: “Hizo las cosas mal y no le importa el vecino”
La derrota de Sanzio dejó al descubierto el profundo rechazo ciudadano hacia una gestión señalada por incoherencia política y falta de transparencia en el manejo del gasto público. Con funcionarios que "perdieron presencia en las calles y sensibilidad social", el intendente quedó apuntado por liderar un gobierno que "poco entiende y poco hace por el vecino".
¿Qué dice la primera encuesta en la Provincia tras el triunfo del peronismo?
El peronismo revierte la tendencia y lidera en Buenos Aires. Taiana saca ventaja y pone en jaque el proyecto electoral de Milei. Todos los números.