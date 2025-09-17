El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, publicó un duro mensaje dirigido al presidente Javier Milei, en el que lo instó a “reflexionar en serio” y a “dejar de lado los manuales de la ultraderecha europea”. En su declaración, cuestionó la seriedad de las políticas económicas del Gobierno nacional y advirtió que el rumbo actual no brinda soluciones reales a los problemas de las familias argentinas.

“Presidente Milei, respetuosamente le pido que reflexione en serio, deje de lado los manuales de la ultraderecha europea, haga el esfuerzo de entender lo que significó el resultado de la elección bonaerense y comience a tratar con respeto y decirle la verdad a los argentinos”, expresó Espinoza.

El jefe comunal planteó que en pocos días el Gobierno pasó de sostener que “no hay plata” para jubilados, discapacitados, salud, educación, obra pública e inversión productiva, a presentar un Presupuesto que promete aumentos en esas mismas áreas. En ese sentido, se preguntó: “¿Qué pasó? ¿Qué seriedad tiene ese Presupuesto o qué seriedad tenía lo que venía haciendo y diciendo? ¿Va a dejar de destinar fondos a la bicicleta financiera? ¿Lo habló con Caputo?”.

Espinoza también ironizó sobre los cambios de discurso en la Casa Rosada: “La noche de los comicios dijo que no iba a cambiar nada. Pero con tres reuniones en ‘las mesas’ de la Casa Rosada, listo, redactó un Presupuesto de la Felicidad, que en realidad sigue ajustando pero a escondidas. Difícil conseguir algo más casta que esto que está haciendo”.

Para el intendente, la situación actual resulta preocupante para los distintos sectores sociales y productivos. “Es muy triste, en un momento tan difícil para las familias, para las PyMEs, los comercios, los jubilados, los trabajadores, los emprendedores, los productores, el personal de salud, los docentes, los estudiantes, los que viven de changas y los desocupados totales, ver a un Presidente que dibuja un futuro mejor para dentro de tres meses… y haciendo lo mismo”, sostuvo.

Además, apuntó contra la falta de medidas concretas para dinamizar la economía: “Usted congeló la economía y no propone nada para reactivarla. Nada. Usted no es creíble. No hay discurso disimulado que valga. Tiene que cambiar el rumbo. La voz de las urnas fue clara”.

Por último, Espinoza reclamó al Presidente que priorice las necesidades de la ciudadanía por sobre los compromisos con los organismos internacionales: “No es con dibujos contables que mejorará la vida de la gente. No piense en las felicitaciones del FMI. Piense en generar trabajo y cuidar a los más débiles”.