Espinoza a Milei: “Tiene que cambiar el rumbo, la voz de las urnas fue clara”
El jefe comunal de La Matanza advirtió que el Gobierno nacional pasó de recortes a promesas de aumentos en áreas sensibles, y reclamó mayor seriedad en la gestión económica.Municipales17 de septiembre de 2025Andrés Montero
El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, publicó un duro mensaje dirigido al presidente Javier Milei, en el que lo instó a “reflexionar en serio” y a “dejar de lado los manuales de la ultraderecha europea”. En su declaración, cuestionó la seriedad de las políticas económicas del Gobierno nacional y advirtió que el rumbo actual no brinda soluciones reales a los problemas de las familias argentinas.
“Presidente Milei, respetuosamente le pido que reflexione en serio, deje de lado los manuales de la ultraderecha europea, haga el esfuerzo de entender lo que significó el resultado de la elección bonaerense y comience a tratar con respeto y decirle la verdad a los argentinos”, expresó Espinoza.
El jefe comunal planteó que en pocos días el Gobierno pasó de sostener que “no hay plata” para jubilados, discapacitados, salud, educación, obra pública e inversión productiva, a presentar un Presupuesto que promete aumentos en esas mismas áreas. En ese sentido, se preguntó: “¿Qué pasó? ¿Qué seriedad tiene ese Presupuesto o qué seriedad tenía lo que venía haciendo y diciendo? ¿Va a dejar de destinar fondos a la bicicleta financiera? ¿Lo habló con Caputo?”.
Espinoza también ironizó sobre los cambios de discurso en la Casa Rosada: “La noche de los comicios dijo que no iba a cambiar nada. Pero con tres reuniones en ‘las mesas’ de la Casa Rosada, listo, redactó un Presupuesto de la Felicidad, que en realidad sigue ajustando pero a escondidas. Difícil conseguir algo más casta que esto que está haciendo”.
Para el intendente, la situación actual resulta preocupante para los distintos sectores sociales y productivos. “Es muy triste, en un momento tan difícil para las familias, para las PyMEs, los comercios, los jubilados, los trabajadores, los emprendedores, los productores, el personal de salud, los docentes, los estudiantes, los que viven de changas y los desocupados totales, ver a un Presidente que dibuja un futuro mejor para dentro de tres meses… y haciendo lo mismo”, sostuvo.
Además, apuntó contra la falta de medidas concretas para dinamizar la economía: “Usted congeló la economía y no propone nada para reactivarla. Nada. Usted no es creíble. No hay discurso disimulado que valga. Tiene que cambiar el rumbo. La voz de las urnas fue clara”.
Por último, Espinoza reclamó al Presidente que priorice las necesidades de la ciudadanía por sobre los compromisos con los organismos internacionales: “No es con dibujos contables que mejorará la vida de la gente. No piense en las felicitaciones del FMI. Piense en generar trabajo y cuidar a los más débiles”.
Fassi entregó escrituras: “Seguimos construyendo un Estado presente”
La intendenta de Cañuelas destacó la importancia del programa provincial que otorga escrituras sin costo a las familias.
Sujarchuk presentó su libro “Mañana es Hoy”
El jefe comunal y presidente del Instituto de Innovación Digital encabezó la presentación de su libro en el Museo Malba, acompañado por referentes de la política, la academia, la cultura y el sector empresarial.
Trenque Lauquen invirtió más de $70 millones
La Municipalidad concretó la compra y recambio de las cámaras de lavado de gases, con equipamiento adquirido por licitación y trabajos conjuntos entre personal municipal y empresas.
Susbielles recorrió obras, inauguró un cenotafio y participó en actividades juveniles y deportivas
Con una agenda que abarcó memoria, juventud, obras y deporte, Federico Susbielles recorrió distintos puntos de Bahía Blanca y destacó el valor del trabajo en equipo y la integración.
Encuesta agita el escenario electoral y redefine las preferencias
Un nuevo sondeo sobre la provincia de Córdoba muestra un escenario que pocos esperaban. Mirá quién lidera la intención de voto y cómo se reparten los indecisos. Todos los detalles.
Fuerza Patria combinará territorio y redes para enseñar a votar con la BUP
Kicillof definió estrategia con intendentes y los candidatos ajustaron lineamientos de campaña en el PJ, “para poner límites desde el Congreso al ajuste y la crueldad de Milei”.
Dónde voto: la Cámara Nacional Electoral publicó el padrón definitivo 2025
Ya podés consultar el padrón definitivo para las elecciones 2025. Entrá y enterate cómo votar, dónde, con qué documento y qué cambia este año.