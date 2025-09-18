De cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, una nueva encuesta de CB Consultora Opinión Pública midió la imagen del presidente Javier Milei y del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. El resultado mostró una clara preferencia de los bonaerenses por el mandatario provincial.

El relevamiento se realizó entre el 8 y el 12 de septiembre con 1.027 casos efectivos en la provincia de Buenos Aires. Según la consultora, el margen de error es de ±3,1% y el nivel de confianza alcanza el 95%.

Imagen positiva y negativa

Al medir la imagen de los dirigentes, Kicillof obtuvo un 47,9% de valoración positiva, muy por encima del 39,4% de Milei.

En cuanto a la imagen negativa, la tendencia se invierte: Milei alcanza el 59,6%, mientras que Kicillof se mantiene en un 51,3%.

Elecciones legislativas en octubre

El sondeo se da en la previa a los comicios legislativos que se realizarán el 26 de octubre en todo el país.

En Buenos Aires, el candidato de Fuerza Patria será Jorge Taiana, mientras que José Luis Espert encabezará la lista de La Libertad Avanza. En ese marco, CB midió también la intención de voto para diputados nacionales.

Participación electoral esperada

La encuesta arrojó que el 71,7% de los bonaerenses confirmó que irá a votar, el 10,2% dijo que probablemente lo hará, el 2,4% lo ve poco probable y el 2% ya descartó participar.

Por su parte, el 13,6% de los encuestados todavía no sabe si concurrirá a las urnas.