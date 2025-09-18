Encuesta muestra el impacto político de la pelea por las universidades
Una nueva encuesta sacudió la agenda: qué opinan los argentinos sobre las universidades y la polémica decisión de Javier Milei del veto al financiamiento.
Una encuesta midió a Milei y Kicillof en PBA: el gobernador arrasa en imagen y deja al Presidente muy atrás de cara a las elecciones de octubre.Encuestas18 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
De cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, una nueva encuesta de CB Consultora Opinión Pública midió la imagen del presidente Javier Milei y del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. El resultado mostró una clara preferencia de los bonaerenses por el mandatario provincial.
El relevamiento se realizó entre el 8 y el 12 de septiembre con 1.027 casos efectivos en la provincia de Buenos Aires. Según la consultora, el margen de error es de ±3,1% y el nivel de confianza alcanza el 95%.
Al medir la imagen de los dirigentes, Kicillof obtuvo un 47,9% de valoración positiva, muy por encima del 39,4% de Milei.
En cuanto a la imagen negativa, la tendencia se invierte: Milei alcanza el 59,6%, mientras que Kicillof se mantiene en un 51,3%.
El sondeo se da en la previa a los comicios legislativos que se realizarán el 26 de octubre en todo el país.
En Buenos Aires, el candidato de Fuerza Patria será Jorge Taiana, mientras que José Luis Espert encabezará la lista de La Libertad Avanza. En ese marco, CB midió también la intención de voto para diputados nacionales.
La encuesta arrojó que el 71,7% de los bonaerenses confirmó que irá a votar, el 10,2% dijo que probablemente lo hará, el 2,4% lo ve poco probable y el 2% ya descartó participar.
Por su parte, el 13,6% de los encuestados todavía no sabe si concurrirá a las urnas.
