El Senado rechazó el veto de Milei al reparto de ATN

Otro revés para el Gobierno: el Senado rechazó el veto de Milei a los ATN

El Senado de la Nación rechazó el veto del presidente Javier Milei a la ley que garantiza giros automáticos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una iniciativa impulsada por los gobernadores y marca un nuevo golpe político para la administración libertaria.

El trámite legislativo ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados, donde se anticipa otro fuerte cruce entre el oficialismo y la oposición.

Qué son los ATN y por qué generan tensión

Los Aportes del Tesoro Nacional son un fondo creado para atender emergencias y desequilibrios financieros de las provincias. La ley había sido aprobada con un amplio respaldo en la Cámara alta: 56 votos a favor y solo uno en contra, el del cordobés Luis Juez.

Pese a ese consenso, Milei vetó la norma, desoyendo los reclamos de los mandatarios provinciales, que reclaman mayor asistencia económica en un contexto de fuerte ajuste.

Quorum Senado

Negociaciones fallidas en la previa

El ingreso del veto presidencial al Senado se dio tras una serie de negociaciones fallidas entre la Casa Rosada y los gobernadores. Pese a los intentos del oficialismo por recomponer la relación, no logró avances sustanciales.

El clima en el Congreso quedó marcado por la tensión y la falta de acuerdos. Todo indica que en Diputados la oposición también contará con los dos tercios necesarios para insistir en el rechazo.

Un nuevo traspié para Milei

La decisión del Senado se suma a otros reveses recientes para el Gobierno, como el rechazo en Diputados a los vetos sobre el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica.

Con cada derrota legislativa, el oficialismo enfrenta mayores dificultades para sostener su agenda en el Congreso y administrar la relación con las provincias.

