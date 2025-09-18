El Senado rechazó el veto de Milei al reparto de ATN
El Senado volvió a golpear al Gobierno: los legisladores desestimaron el veto de Milei a los ATN. Tensión total con los gobernadores. Todos los detalles.Legislativas18 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El Senado de la Nación rechazó el veto del presidente Javier Milei a la ley que garantiza giros automáticos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una iniciativa impulsada por los gobernadores y marca un nuevo golpe político para la administración libertaria.
El trámite legislativo ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados, donde se anticipa otro fuerte cruce entre el oficialismo y la oposición.
Qué son los ATN y por qué generan tensión
Los Aportes del Tesoro Nacional son un fondo creado para atender emergencias y desequilibrios financieros de las provincias. La ley había sido aprobada con un amplio respaldo en la Cámara alta: 56 votos a favor y solo uno en contra, el del cordobés Luis Juez.
Pese a ese consenso, Milei vetó la norma, desoyendo los reclamos de los mandatarios provinciales, que reclaman mayor asistencia económica en un contexto de fuerte ajuste.
Negociaciones fallidas en la previa
El ingreso del veto presidencial al Senado se dio tras una serie de negociaciones fallidas entre la Casa Rosada y los gobernadores. Pese a los intentos del oficialismo por recomponer la relación, no logró avances sustanciales.
El clima en el Congreso quedó marcado por la tensión y la falta de acuerdos. Todo indica que en Diputados la oposición también contará con los dos tercios necesarios para insistir en el rechazo.
Un nuevo traspié para Milei
La decisión del Senado se suma a otros reveses recientes para el Gobierno, como el rechazo en Diputados a los vetos sobre el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica.
Con cada derrota legislativa, el oficialismo enfrenta mayores dificultades para sostener su agenda en el Congreso y administrar la relación con las provincias.
La Provincia avanza con la prohibición de celulares en las aulas
En la Provincia de Buenos Aires ya no se podrá usar celular en las escuelas primarias. Una ley busca frenar las distracciones y mejorar la calidad educativa.
Senado: qué pasará con la ley universitaria y la emergencia pediátrica
El Senado pone fecha para enfrentar a Milei: universidades y pediatría en la mira. ¿Logrará la oposición dar vuelta los vetos? Todos los detalles.
Abad: “Sin inversión en universidades y ciencia no hay futuro posible”
Tras el rechazo legislativo a los vetos de Milei sobre financiamiento universitario y emergencia pediátrica, Abad puso el foco en el rol del Parlamento.
Senado: la oposición busca voltear el veto de Milei a los ATN
Con apoyo de gobernadores, la Cámara alta intentará reunir los dos tercios para rechazar el veto presidencial a la ley de reparto automático de fondos.
Encuesta agita el escenario electoral y redefine las preferencias
Un nuevo sondeo sobre la provincia de Córdoba muestra un escenario que pocos esperaban. Mirá quién lidera la intención de voto y cómo se reparten los indecisos. Todos los detalles.
Kicillof se suma a la Marcha Federal y reúne al peronismo este viernes
Semana cargada para el gobernador: Marcha Federal, memoria estudiantil, encuentro con Ian Moche y convocatoria al peronismo para fortalecer la unidad rumbo a octubre.
Entrevista GLP. Fuerte rechazo a Marcelo Matzkin en las urnas: “Empeoró la prestación de los servicios sanitarios en Zárate”
La elección dejó al descubierto un municipio al borde del colapso: se multiplican los reclamos por problemas con el agua corriente, la limpieza, la iluminación y el orden en los espacios públicos. Los vecinos manifiestan su "desánimo" y el "desencanto" hacia la gestión de Matzkin, criticando la falta de soluciones y advirtiendo que "no hay planificación para el desarrollo urbano, solo parches".