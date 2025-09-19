El Presupuesto 2026 enviado por Javier Milei al Congreso volvió a poner en alerta a gran parte del interior bonaerense. En su artículo 72, el proyecto contempla la derogación de la Ley 27.637, norma sancionada en 2021 que amplió el beneficio de Zona Fría para más de 3 millones de usuarios en todo el país. De ellos, la mitad pertenecen a 90 municipios de la provincia de Buenos Aires, que ahora quedarían desprotegidos.

Las ciudades más afectadas por la iniciativa son Mar del Plata y Bahía Blanca, distritos donde La Libertad Avanza logró imponerse en las elecciones legislativas del pasado 7 de septiembre.

En General Pueyrredón, partido que contiene a los marplatenses, más de 260 mil familias dejarían de recibir descuentos que van del 30 al 50 por ciento en sus boletas de gas. En Bahía Blanca, que ya sufrió el recorte de la mitad de los fondos destinados a su reconstrucción tras el último temporal, la cifra alcanza a 120 mil usuarios residenciales.

Rechazo y advertencias por el impacto social

Frente a este escenario, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó ayer, de manera unánime, un proyecto del marplatense Gustavo Pulti para rechazar la derogación de la Zona Fría.

El exintendente de General Pueyrredón señaló que “se quita la zona fría sin que hayan cambiado las temperaturas que justificaron el beneficio. Y tampoco mejoraron las condiciones económicas: todo lo contrario”.

En declaraciones públicas, Pulti advirtió sobre el deterioro del poder adquisitivo, la caída de la industria y la pérdida de empleo: “El Congreso debe estar a la altura y frenar este atropello. El gobierno nacional pretende ajustar también sobre la calefacción de los hogares, pero los bonaerenses no vamos a quedarnos de brazos cruzados”.

En sintonía, la extitular de ANSES y senadora provincial electa de Fuerza Patria, Fernanda Raverta, advirtió sobre el impacto directo de la medida: “Estamos hablando de una medida que pone en riesgo el acceso a un servicio básico para atravesar el invierno. No es una cifra, es la vida cotidiana de miles de hogares que hacen malabares para llegar a fin de mes”.

Y de cara a elecciones legislativas nacionales, planteó: “En octubre es clave votar a diputados y diputadas que pongan un freno. Porque lo que está en juego no es una línea del presupuesto: son nuestras condiciones de vida”.

Municipios afectados y contradicciones del discurso libertario

El listado de distritos que perderían el beneficio es extenso: incluye partidos de la cuarta, quinta, sexta y séptima sección electoral, además de municipios de la Primera y la Tercera. Entre ellos figuran Necochea, Coronel Rosales, Trenque Lauquen, Olavarría, Pergamino, Tandil, Villa Gesell y Tres Arroyos, entre muchos otros.

De los 90 municipios, en 17 ganó La Libertad Avanza en las elecciones locales. En Necochea, por ejemplo, 33 mil usuarios quedarían afuera del beneficio; en Coronel Rosales, cerca de 20 mil; y en Trenque Lauquen, poco más de 15 mil.

El diputado Pulti fue tajante al remarcar la contradicción del oficialismo libertario: “Dijeron que iban a terminar con privilegios y terminan con una enorme cantidad de beneficios”.

Una pulseada que vuelve al Congreso

La Ley 27.637 había reconocido una situación climática concreta en amplias regiones del país y extendió los descuentos a hogares, jubilados, beneficiarios de la AUH y clubes de barrio. Según sus impulsores, el costo de la medida era nulo, porque se financiaba con un recargo específico al gas que pagan todos los usuarios del país.

Hoy, el futuro de ese derecho depende del Congreso. La oposición bonaerense ya tomó posición en la Legislatura, mientras intendentes y legisladores del interior alertan por el impacto directo en miles de hogares.