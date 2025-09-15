De la victoria al recorte: el giro de Milei en Bahía Blanca

La comunidad de Bahía Blanca volvió a recibir un golpe del Gobierno nacional. Apenas una semana después de haberle dado un triunfo clave a La Libertad Avanza en las elecciones provinciales, el presidente Javier Milei decidió recortar a la mitad el Fondo Especial de Asistencia para Emergencias creado tras el temporal que devastó la ciudad en marzo.

El ajuste implica una reducción de $100.000 millones sobre los $200.000 millones originalmente previstos en el Decreto 238/25. La decisión se oficializó mediante la Decisión Administrativa 23/25, firmada por Guillermo Francos y Luis Caputo, y fue confirmada por la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Una ayuda que se achica

El fondo había sido creado para asistir directamente a los damnificados, pero nunca alcanzó a todos los solicitantes. Con este nuevo recorte, quienes logren acceder verán reducidas de manera drástica las sumas a percibir.

La medida se suma a un antecedente reciente: el veto presidencial del 4 de junio a una ley votada por unanimidad en el Congreso, que también destinaba $200.000 millones a la reconstrucción de Bahía Blanca. En aquel momento, el argumento oficial fue que el decreto ya contemplaba la ayuda necesaria.

“Con las medidas adoptadas en ejecución de lo dispuesto por el Decreto N° 238/25 se ha llevado adelante una tarea de reconstrucción que torna innecesario un auxilio financiero como el que propone el proyecto de ley sancionado, en un marco de estrechez presupuestaria como lo es el de la emergencia que se está transitando”, se justificó la Casa Rosada al rechazar la norma. Ahora, incluso ese mismo decreto se ve achicado a la mitad.

Bahía Blanca, entre la tragedia y la política

El temporal del 8 de marzo dejó una marca imborrable: más de 400 milímetros de lluvia en ocho horas, una veintena de muertos y pérdidas incalculables en infraestructura. Autos, electrodomésticos y hasta árboles y postes de alumbrado fueron arrastrados por las corrientes que transformaron a la ciudad en un río desbordado.

Mientras la provincia de Buenos Aires activó asistencia, desde la Nación las respuestas fueron mucho más escuetas. El veto a la ley de ayuda y ahora este recorte profundizaron la sensación de desapego hacia el drama bahiense.

Lo llamativo es que, pese a ese historial, La Libertad Avanza obtuvo el 46,41% de los votos en Bahía Blanca, superando al peronismo que apenas alcanzó el 30%. También se impuso en Coronel Rosales, consolidando su fuerza en la Sexta Sección Electoral.

Reacciones y malestar

La noticia encendió las redes sociales durante el fin de semana. “Ganó en Bahía Blanca con el 46% y no conforme con lo que ya les había negado vetando la ley, les recortó otros 100 mil millones de ayuda a una semana de pasadas las elecciones”, escribió un usuario. Otros compararon la situación con un “síndrome de Bahía Blanca” frente al respaldo electoral a un Gobierno que, según remarcaron, “les soltó la mano desde el primer momento”.

El economista, docente universitario e investigador del Conicet, Jorge Carrera, analizó: “El resultado de Bahía Blanca es tal vez el más interesante para estudiar respecto de las elecciones bonaerenses. Sufrió una inundación tremenda donde se notó la falta de empatía del presidente Javier Milei. Le vetaron una ley con fondos de emergencia estipulados por el Congreso. Tiene un intendente peronista, Federico Susbielles, que entiendo tiene muy buena valoración. Pero ahora LLA ganó con el 47% y FP sacó el 30%. Nota al pie: cuatro días luego de ganar, el Gobierno en la práctica le corta los pocos fondos que recibía”.

A seis meses de la tragedia climática, Bahía Blanca pelea por levantarse en medio de recortes nacionales que, lejos de aliviar, complejizan la reconstrucción. El contraste con el voto mayoritario a favor del oficialismo abre un interrogante político: cómo impactará este nuevo golpe en el vínculo entre el Gobierno libertario y una ciudad que lo respaldó en las urnas.