Hugo Moyano agitó la interna en la CGT con una frase sobre su hijo Pablo

El Comité Central Confederal de la CGT se convirtió este jueves en el escenario de un nuevo capítulo en la interna del sindicalismo camionero. Allí, Hugo Moyano lanzó una inesperada confesión sobre su hijo Pablo, que renunció a la central obrera en noviembre pasado, y al mismo tiempo elogió al dirigente que lo reemplazó en el triunvirato, Octavio Argüello.

La confesión de Moyano sobre Pablo

En medio de su discurso, de pie y con micrófono en mano, el histórico jefe de Camioneros sorprendió a los presentes con una frase que no pasó inadvertida: “Uno de los secretarios generales se retiró de la CGT. Ustedes deben recordarlo. Yo lo recuerdo. Mi hijo Pablo. ¿Por qué? Porque tenía una forma poco... no digo violenta, pero un poco más dura porque no entendía que había cambiado esta sociedad y que había cambiado de otra manera”.

El comentario generó murmullos en el auditorio, ya que fue interpretado como un pase de facturas directo hacia su hijo. Pablo Moyano había renunciado a la CGT el 22 de noviembre de 2024, en medio de diferencias con su padre por la crisis financiera de las obras sociales del gremio de Camioneros.

La interna en camioneros

Según remarcan dirigentes sindicales, la referencia de Hugo no solo apuntó al pasado en la CGT, sino también a la pulseada interna dentro de su propio gremio. Con el correr de los meses, el líder fue desplazando a hombres cercanos a Pablo para darle lugar a dirigentes de su mayor confianza e incluso a otros de sus hijos.

En esa estrategia, ganaron protagonismo Hugo Antonio Moyano —abogado y candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires— y Jerónimo Moyano, el menor de la familia y actual secretario de la Juventud de la Federación de Camioneros.

El elogio a Argüello

Tras su comentario sobre Pablo, Hugo Moyano levantó el tono para destacar la figura de Octavio Argüello, actual miembro del triunvirato cegetista y dirigente surgido del propio sindicato de Camioneros.

“Muchas veces se destaca la actuación del compañero, pero quiero decir algo que es muy importante. El compañero viene de la actividad más humilde de nuestra actividad, la recolección de residuos, y sin embargo logró ser diputado provincial, diputado nacional y hoy llega a la CGT. Porque conoce más que muchos de nosotros la realidad de lo que es vivir cuando el sueldo no alcanza”.

El respaldo tiene un trasfondo: según fuentes sindicales, Hugo Moyano decidió no promover a Jerónimo como futuro secretario de la Juventud en la central obrera y, en cambio, reafirmará a Argüello como representante de Camioneros en la CGT.