Hugo Moyano agitó la interna en la CGT con una frase sobre su hijo Pablo
“No entendía que cambió la sociedad”, dijo Hugo Moyano sobre Pablo en la CGT y ratificó a Argüello en el triunvirato. La interna al rojo vivo.Política19 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El Comité Central Confederal de la CGT se convirtió este jueves en el escenario de un nuevo capítulo en la interna del sindicalismo camionero. Allí, Hugo Moyano lanzó una inesperada confesión sobre su hijo Pablo, que renunció a la central obrera en noviembre pasado, y al mismo tiempo elogió al dirigente que lo reemplazó en el triunvirato, Octavio Argüello.
La confesión de Moyano sobre Pablo
En medio de su discurso, de pie y con micrófono en mano, el histórico jefe de Camioneros sorprendió a los presentes con una frase que no pasó inadvertida: “Uno de los secretarios generales se retiró de la CGT. Ustedes deben recordarlo. Yo lo recuerdo. Mi hijo Pablo. ¿Por qué? Porque tenía una forma poco... no digo violenta, pero un poco más dura porque no entendía que había cambiado esta sociedad y que había cambiado de otra manera”.
El comentario generó murmullos en el auditorio, ya que fue interpretado como un pase de facturas directo hacia su hijo. Pablo Moyano había renunciado a la CGT el 22 de noviembre de 2024, en medio de diferencias con su padre por la crisis financiera de las obras sociales del gremio de Camioneros.
La interna en camioneros
Según remarcan dirigentes sindicales, la referencia de Hugo no solo apuntó al pasado en la CGT, sino también a la pulseada interna dentro de su propio gremio. Con el correr de los meses, el líder fue desplazando a hombres cercanos a Pablo para darle lugar a dirigentes de su mayor confianza e incluso a otros de sus hijos.
En esa estrategia, ganaron protagonismo Hugo Antonio Moyano —abogado y candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires— y Jerónimo Moyano, el menor de la familia y actual secretario de la Juventud de la Federación de Camioneros.
El elogio a Argüello
Tras su comentario sobre Pablo, Hugo Moyano levantó el tono para destacar la figura de Octavio Argüello, actual miembro del triunvirato cegetista y dirigente surgido del propio sindicato de Camioneros.
“Muchas veces se destaca la actuación del compañero, pero quiero decir algo que es muy importante. El compañero viene de la actividad más humilde de nuestra actividad, la recolección de residuos, y sin embargo logró ser diputado provincial, diputado nacional y hoy llega a la CGT. Porque conoce más que muchos de nosotros la realidad de lo que es vivir cuando el sueldo no alcanza”.
El respaldo tiene un trasfondo: según fuentes sindicales, Hugo Moyano decidió no promover a Jerónimo como futuro secretario de la Juventud en la central obrera y, en cambio, reafirmará a Argüello como representante de Camioneros en la CGT.
La Provincia crea un registro único de bases de datos para modernizar la gestión pública
La nueva plataforma permitirá relevar y organizar todas las bases de datos de la provincia, optimizando la gestión y garantizando mayor transparencia estatal.
Escrutinio bonaerense: abren las últimas urnas para despejar dudas
La Junta Electoral revisa urnas puntuales tras el escrutinio definitivo para despejar dudas y garantizar que los resultados de septiembre reflejen cada voto.
Zona Fría: fuerte rechazo al ajuste de Milei en 90 municipios bonaerenses
Más de 380 mil familias bonaerenses podrían perder descuentos de hasta 50% en sus boletas de gas si el Congreso aprueba el recorte de Milei.
Mayans fulminó a Milei por el superávit: "Robó fondos provinciales"
El Senador José Mayans disparó contra Milei y Caputo: “Robaron fondos provinciales” y “ya fundieron dos gobiernos”. Escándalo político en el Senado.
Encuesta agita el escenario electoral y redefine las preferencias
Un nuevo sondeo sobre la provincia de Córdoba muestra un escenario que pocos esperaban. Mirá quién lidera la intención de voto y cómo se reparten los indecisos. Todos los detalles.
Entrevista GLP. Tambalea Ignacio Pugnanoli en Hipólito Yrigoyen: la elección dejó a su gestión al borde de la cornisa
El resultado local del 7 de septiembre fue un duro "llamado de atención al oficialismo", que apenas logró imponerse por dos puntos. La gestión queda expuesta ante el creciente malestar ciudadano y enfrenta fuertes críticas por la falta de inversión en áreas clave como la salud, donde la merma de especialidades alarma a los vecinos.
Encuesta revela la preferencia entre Kicillof y Milei antes de Octubre
Una encuesta midió a Milei y Kicillof en PBA: el gobernador arrasa en imagen y deja al Presidente muy atrás de cara a las elecciones de octubre.