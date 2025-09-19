Coimas en la ANDIS: Cerimedo apuntó a Lule Menem y salpicó a Milei
Coimas, "un palo verde" por mes y el 3% directo a Rosada: la declaración de Cerimedo sacude al Gobierno de Milei y pone en la mira a Lule Menem.Política19 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El levantamiento del secreto de sumario en la causa por coimas en la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó al descubierto un testimonio explosivo: el consultor Fernando Cerimedo declaró ante la Justicia que las droguerías pagaban retornos millonarios, que parte de ese dinero iba directo a la Casa Rosada y que Eduardo “Lule” Menem se llevaba “un palo por mes”.
Lo que reveló la declaración de Cerimedo
Cerimedo relató que Diego Spagnuolo —extitular de la ANDIS— le confesó en 2024 que las droguerías aportaban un 8% de coima sobre lo facturado, de los cuales el 3% iba directo a la Casa Rosada.
En su declaración, el fundador de La Derecha Diario sostuvo que Spagnuolo le contó todo al presidente Javier Milei y también a la ministra Sandra Pettovello: “En junio de 2024 me cuenta que le contó a Milei lo que estaba pasando, que Milei se indignó y que le dijo que ya se lo había contado a Pettovello”, aseguró Cerimedo.
El testimonio también confirma que los hermanos Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, serían los encargados de recolectar el dinero para el circuito ilegal.
“Un palo por mes” y órdenes de arriba
Cerimedo relató que, tras la publicación de una nota periodística sobre la Suizo y los Menem, Spagnuolo le confió que la familia “se estaba choreando casi un palo por mes”.
Además, reveló que cuando una droguería cuestionó el aumento de la coima del 5 al 8%, Spagnuolo les respondió que no podía hacer nada, porque le habían “bajado línea de arriba”.
La reacción de milei y los movimientos internos
La declaración también expone las internas dentro del oficialismo. Cerimedo contó que fue apartado de un acto en el Congreso por orden directa de Lule Menem, con quien tuvo un cruce: “¿Qué carajos te pasa conmigo?”, dijo que le preguntó al dirigente, quien lo acusaba de estar detrás de filtraciones a la prensa.
Horas después de que se conociera la declaración, el presidente Javier Milei apartó a Lule Menem de la coordinación de la campaña electoral y lo reemplazó por Pilar Ramírez, mano derecha de Karina Milei.
Spagnuolo, aún sin abogado
Mientras tanto, Spagnuolo sigue sin designar defensa legal, por lo que aún no accedió formalmente al expediente. La expectativa pasa por saber si se presentará como imputado colaborador o si buscará la nulidad de la causa.
El expediente avanza y el testimonio de Cerimedo refuerza las sospechas de que las maniobras de corrupción en la ANDIS eran conocidas en los más altos niveles del Gobierno.
