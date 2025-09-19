Axel Kicillof convocó a una cumbre política en Ensenada con más de 200 dirigentes de Fuerza Patria. El encuentro, que se desarrollará este viernes desde las 13.30 en el camping del Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (SOSBA), busca afinar la estrategia electoral de cara a las elecciones legislativas nacionales 26 de octubre y sostener la ventaja conseguida en las provinciales del 7 de septiembre.

Una reunión con peso político

El gobernador citó a los 82 intendentes del peronismo bonaerense, además de legisladores, concejales y referentes de todos los sectores que integran Fuerza Patria. Será la primera vez en dos años que confluyen en una misma mesa los jefes comunales -ahora enmarcados en el Movimiento Derecho al Futuro- junto a dirigentes del Frente Renovador y La Cámpora.

También fueron invitados los principales candidatos legislativos nacionales, encabezados por Jorge Taiana, así como dirigentes sociales y sindicales. La reunión será a puertas cerradas y con “micrófono abierto” para que todos los participantes puedan exponer su lectura del escenario y sumar propuestas de cara a la campaña.

Desde la organización anticiparon que será un espacio de “evaluación y fortalecimiento” para consolidar el rumbo de octubre. “Es una buena oportunidad para encontrarse”, señalaron en Calle 6.

Massa ausente, el massismo presente

Entre los invitados estuvieron Sergio Massa y Máximo Kirchner. El líder del Frente Renovador no asistirá, ya que se encuentra en el exterior por compromisos laborales, aunque desde su espacio remarcaron: “Van todos los nuestros”. En tanto, se esperaba la presencia de Máximo y de la plana mayor de La Cámpora.

La convocatoria incluyó también a quienes compitieron en las últimas elecciones a nivel seccional y municipal, tanto en distritos gobernados por el peronismo como en aquellos donde no lograron imponerse.

“Cristina es garante de la unidad”

La intendenta de Quilmes y referente del PJ, Mayra Mendoza, expresó esta semana: “Más que nunca hay que poder comprender la situación en la que vivimos, que es muy triste cada día para la vida de nuestros habitantes. Y como militantes políticos tenemos que tener la responsabilidad de estar a la altura de esta situación, de cuidar, de proteger y si uno está todo el tiempo hablando de una interna, que la verdad que no es tal, porque insisto, Cristina es garante de una unidad, la verdad es que estaría siendo completamente irresponsable con lo que necesita nuestra población”.

El plan de campaña: territorio y gestión

El gobernador apuesta a repetir la táctica que le permitió ganar en septiembre: recorridas por el conurbano e interior, inauguraciones de obras hasta el 1° de octubre y actos de gestión para contrastar con los recortes nacionales.

El lunes pasado, Kicillof reunió en La Plata a Verónica Magario, Mariano Cascallares, Pablo Descalzo, Fernando Espinoza, Juan José Mussi, Mario Secco, Andrés Watson y Lucas Ghi, entre otros. Allí pidió a los intendentes y legisladores electos “estar al servicio de los candidatos” de la lista nacional y mostrar la gestión provincial pese a las restricciones presupuestarias.

Ese mismo día, todos los postulantes de Fuerza Patria participaron en la sede nacional del PJ de una foto conjunta, en un gesto de cohesión rumbo a octubre.

Cristina, movilizaciones y fechas clave

La lista encabezada por Taiana ya definió lineamientos de campaña con un mensaje central: “poner límites desde el Poder Legislativo al ajuste y la crueldad de Milei y su gobierno”. En paralelo, reafirmaron el reclamo de “Cristina Libre” y denunciaron la “proscripción” de la expresidenta, detenida hace más de tres meses.

Después del encuentro en Ensenada, este sábado habrá una movilización en San José 1111 al cumplirse 100 días de la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Además, el 17 de octubre, Día de la Lealtad, se realizará una caravana nacional impulsada por agrupaciones del interior bonaerense.

El respaldo sindical

El lunes próximo, Kicillof será el orador principal en un acto en el Club Atenas de La Plata, convocado por la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la CGT. Están confirmados más de 3.500 delegados sindicales, además de dirigentes como Hugo Yasky, Oscar de Isasi, Hugo Moyano (h), Vanesa Siley, Daniel Catalano y Sergio Palazzo.

El evento busca mostrar el respaldo del movimiento obrero a la boleta de Fuerza Patria y reforzar la unidad del espacio frente al ajuste nacional.