Mayans fulminó a Milei por el superávit: "Robó fondos provinciales"

El senador formoseño José Mayans lanzó durísimas críticas contra el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a quien calificó de “estúpido” y acusó de “no entender nada”. En declaraciones a Radio Del Plata, el legislador sostuvo: “Ya le fundió el gobierno a Macri, ahora le está fundiendo el gobierno a Milei”.

Las frases llegaron tras un cruce con una publicación del funcionario en la red social X.

Acusaciones contra Milei por los fondos

Mayans también apuntó contra el presidente Javier Milei y lo acusó de “robar los fondos provinciales para su supuesto superávit fiscal”. Según el senador, el discurso oficial sobre el ajuste no refleja la verdadera distribución de la recaudación.

“Hay un disgusto muy grande en las provincias porque el presidente cuando lee su mensaje dice que ‘la Nación gasta menos que las provincias’. Se ve que no tiene idea o no tiene ningún asesor que le diga que de la recaudación las provincias llevan menos del 30% y más del 70% lleva Nación”, afirmó.

El reclamo de los gobernadores

El legislador sostuvo que los dichos de Milei generan malestar en todo el arco político provincial: “Eso que dice él, que miente a sabiendas o no está informado, no puede decirlo porque prácticamente los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño le están reclamando una distribución más justa del presupuesto”.

La declaración llegó horas antes de que el Senado rechazara el veto presidencial a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

La deuda como problema central

Mayans también cuestionó el peso de los compromisos financieros sobre la economía: “Cada vez peor, cada vez hay más deuda. Obviamente eso repercute en la jurisdicción y competencia de las provincias y de la Nación porque cada una tiene sus obligaciones constitucionales”, subrayó.

Para el senador, el financiamiento de la deuda “se está llevando prácticamente todo el esfuerzo del país”, lo que agrava la situación de las provincias y tensiona la relación con la Casa Rosada.