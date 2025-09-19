General Arenales: Erica Revilla reclamó obras viales
La intendenta se reunió con Vialidad provincial para exigir que el presupuesto 2026 incluya repavimentación y mantenimiento, al tiempo que anunció la incorporación de un nuevo equipo para mejorar los caminos rurales.Municipales19 de septiembre de 2025Andrés Montero
La intendenta de General Arenales, Erica Revilla, llevó adelante gestiones ante la Provincia y, en paralelo, anunció una nueva incorporación para reforzar la infraestructura vial del distrito.
En un encuentro con el administrador de Vialidad de la Provincia, Roni Caggiano, Revilla manifestó su preocupación por el estado de las rutas y caminos que conectan a las distintas localidades del partido. Durante la reunión, la jefa comunal subrayó que el aumento del tránsito vehicular y el deterioro progresivo de los accesos hacen imprescindible un mantenimiento constante y una planificación seria de repavimentación y consolidación de caminos rurales.
Además, Revilla presentó propuestas vinculadas a la seguridad vial, con el objetivo de proteger a los vecinos que circulan a diario por esas arterias. “Necesitamos que se contemple en el presupuesto del próximo año una inversión real en nuestras rutas y accesos. No solo se trata de mejorar la transitabilidad, sino de garantizar la vida y la seguridad de quienes circulan por allí”, remarcó.
Por su parte, Caggiano se comprometió a analizar la situación y avanzar en proyectos concretos que puedan dar respuesta a esta necesidad histórica de la región. En este sentido, la gestión local espera que el 2026 encuentre al distrito con obras que acompañen el crecimiento productivo y social de la zona.
Al mismo tiempo, el Municipio de General Arenales continúa sumando equipamiento propio para mejorar los caminos rurales. Recientemente, se adquirió mediante leasing una máquina New Holland de 170 HP, valuada en USD 284.900, que ya se encuentra en funcionamiento y se suma a los otros cuatro equipos que integran la flota de la Red Vial.
Este logro fue posible gracias a la gestión de Javier Capaldi (Red Vial), el trabajo de la Secretaría de Hacienda, encabezada por el licenciado Darío Perchante, y la decisión política de la intendenta Revilla, que sostiene una fuerte apuesta a invertir en herramientas que impacten directamente en la vida cotidiana de los vecinos.
La nueva máquina no solo significa mayor tecnología, potencia y eficiencia, sino también una inversión en áreas clave del desarrollo local:
- mejores accesos para la cosecha
- caminos transitables para garantizar la educación
- seguridad para ambulancias y servicios de salud
- más conectividad entre localidades
“Los caminos rurales no son solo tierra y piedras: son vínculos, oportunidades y futuro”, destacaron desde el Municipio al presentar el nuevo equipo.
De este modo, General Arenales combina la gestión ante la Provincia con la inversión local para responder a las demandas de los vecinos y fortalecer su red vial, con la meta de lograr mayor seguridad, productividad y desarrollo para toda la comunidad.
