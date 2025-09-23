Emergencia agropecuaria: prórroga y plan de asistencia para productores inundados
La Provincia prorrogó la emergencia en Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué. Conocé las medidas y obras para productores y comunidades afectadas.Política23 de septiembre de 2025Pamela Orellana
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la prórroga de la emergencia y/o desastre agropecuario por inundaciones en Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué. A través del Decreto Nº 2452/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, se extendió la vigencia del régimen hasta el 28 de febrero de 2026, en medio de una situación que viene golpeando con fuerza al centro-oeste bonaerense.
La medida se fundamenta en la “crítica situación” de las explotaciones rurales, evaluada por técnicos del Ministerio de Desarrollo Agrario con imágenes satelitales, informes meteorológicos y relevamientos de campo. La Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario había recomendado su extensión en la reunión del 29 de agosto, y finalmente fue refrendada por el gobernador Axel Kicillof, junto a los ministros Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario), Pablo López (Economía) y Carlos Bianco (Gobierno).
Qué implica la prórroga
La emergencia se aplica exclusivamente a productores cuya actividad principal sea la explotación agropecuaria en las circunscripciones alcanzadas.
Bolívar: II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII.
Nueve de Julio: II a XV.
Carlos Casares: II a XI.
Tapalqué: VIII.
Los titulares deberán presentar declaraciones juradas o ratificaciones dentro de los diez días posteriores a la publicación del decreto. El beneficio se encuadra en la Ley 10.390, que contempla la exención total o parcial del Impuesto Inmobiliario Rural, además de acceso a créditos especiales a través del Banco Provincia. ARBA será la encargada de aplicar las medidas impositivas correspondientes.
Al mismo tiempo, los municipios informaron que próximamente se abrirá la inscripción digital en la plataforma oficial MiMDA, dirigida a productores afectados en el período comprendido entre el 1° de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026. Allí se solicitarán documentos como constancia de CUIT, inscripción en ARBA y ARCA, contratos de arrendamiento y cartas poder, necesarios para validar cada solicitud.
La crisis hídrica en debate
La prórroga llega en un contexto de creciente presión política por la situación hídrica. En la Legislatura bonaerense, el diputado de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, advirtió: “Hoy tenemos más de dos millones de hectáreas bajo agua” y cuestionó que “la falta de obras hídricas, la ausencia de planificación y la desidia de los gobiernos provincial y nacional son las que transformaron una lluvia extraordinaria en una catástrofe social, productiva y humana”. Bugallo insistió en que “si el campo se inunda, la Provincia se hunde. Pero si el campo se levanta, levanta a toda la Argentina”.
En paralelo, la diputada radical Silvina Vaccarezza presentó un proyecto en la Cámara Baja para que la Provincia articule obras urgentes junto a la Nación, con foco en limpieza de canales, recomposición de caminos y mejora de la conectividad en los distritos más comprometidos. Según su iniciativa, el impacto no solo golpea a la producción, sino también a las comunidades rurales: chicos sin clases por caminos intransitables, ambulancias que no llegan y familias aisladas.
Obras y asistencia en marcha
El gobierno bonaerense anunció semanas atrás una batería de medidas de emergencia para mitigar los efectos de las inundaciones. El ministro Rodríguez confirmó que se destinaron $2.000 millones al mantenimiento y mejora de caminos rurales en Bolívar, Carlos Casares y Nueve de Julio, los distritos más golpeados. También se entregó maquinaria pesada, como palas cargadoras y retropalas, y se avanzó en la limpieza de canales y zanjeos para garantizar el escurrimiento del agua.
En Bolívar se reforzó la cuenca lechera y accesos a escuelas rurales; en Carlos Casares se trabajó en caminos claves para la producción láctea; y en Nueve de Julio se consolidaron accesos en las localidades de Carlos María Naón y El Chajá.
