Con la presencia de autoridades nacionales, provinciales, municipales y dirigentes del sector agropecuario, se inauguró en Cañuelas la 46° Exposición Nacional Angus de Primavera y la 25° Exposición del Ternero Angus. El evento, organizado por la Asociación Argentina de Angus junto a Expoagro, se extenderá durante cinco jornadas en el Centro de Remates y Exposiciones Angus, consolidándose como un espacio clave para la genética bovina, los negocios y la capacitación.

La palabra de Marisa Fassi

Durante el acto de apertura, la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, fue la encargada de dar la bienvenida a los expositores y visitantes, destacando el valor de que la ciudad sea anfitriona de un evento de esta magnitud. “Esta expo reafirma lo que venimos construyendo, impulsar a Cañuelas como Capital de los agronegocios”, sostuvo la jefa comunal.

En su discurso, Fassi remarcó que Cañuelas es la cuna de la ganadería nacional y reafirmó el compromiso de su gestión con el sector productivo: “Desde el municipio tenemos por objetivo seguir fortaleciendo el trabajo mancomunado junto al campo, nuestro Gobernador y la provincia de Buenos Aires”.

Un evento con alcance federal

La inauguración contó con la participación de destacadas personalidades del sector agropecuario y de entidades nacionales. Entre ellos, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina; Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA; Beatriz “Pilu” Giraudo, presidenta del SENASA; Andrés Vivaldo, director del Banco Provincia; Marcelo Torres, presidente de AAPRESID; Fernando Storni, presidente de la Cámara Argentina de Feedlot, y autoridades del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, además de representantes de Angus, Exponenciar, Clarín y La Nación.

Tras el corte de cinta, se inauguró también el nuevo Centro de Convenciones, un espacio que Alfonso Bustillo, presidente de la Asociación Argentina de Angus, definió como “un servicio abierto para todos los socios y ganaderos de distintas razas y especies”.

La Semana Angus en Cañuelas

La Semana Angus de Primavera se consolida como una cita ineludible del calendario ganadero, con juras, remates, capacitaciones y vinculaciones comerciales. Además, se ofrecen actividades transmitidas en vivo por la plataforma digital de Expoagro, ampliando el alcance del evento.

Este año, el Banco Provincia es el main sponsor de la exposición, que también cuenta con el apoyo del Municipio de Cañuelas como anfitrión, Banco Nación, RUS, la Secretaría de Agricultura de la Nación, Farmquip, John Deere y un amplio listado de empresas e instituciones.

Cañuelas, capital de los agronegocios

Con la presencia de Marisa Fassi en la inauguración, Cañuelas refuerza su rol estratégico dentro de la producción ganadera argentina. La intendenta subrayó la importancia de seguir posicionando a la ciudad como referente de los agronegocios, en un contexto de desafíos y oportunidades para el sector.

Convenio firmado con el Procurador General

En otro orden, la jefa comunal informó que "junto al Procurador General, Julio Conte-Grand, firmamos un convenio que permitirá mejorar el funcionamiento de las fiscalías N°1 y N°2 de Cañuelas, a través de la conservación de los edificios y la modernización digital".