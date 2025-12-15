Rojas se reunió con el Colegio de Martilleros para avanzar en la subasta del Casino

El intendente municipal de Necochea, Arturo Rojas, encabezó una reunión en su despacho junto a autoridades del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Necochea, con el objetivo de avanzar firmemente en el proceso de subasta del edificio del Complejo Casino.

Del encuentro participaron también el secretario de Legal y Técnica, Ernesto Povilaitis, el presidente del Colegio de Martilleros, Rolando Rodríguez, la tesorera de la institución, Romina Casal, y el consejero Jorge Ballinotti. La reunión se enmarca en la decisión adoptada por la Municipalidad y el Honorable Concejo Deliberante de avanzar con una subasta pública del inmueble.

El rol del Colegio de Martilleros en el proceso

Finalizada la reunión, Rolando Rodríguez destacó la convocatoria realizada por el Ejecutivo municipal y valoró la decisión institucional. “Es un gusto esta convocatoria para nosotros, en este caso en función de la decisión de la Municipalidad y del Concejo Deliberante de la subasta pública del edificio del Complejo Casino”, expresó.

En ese sentido, remarcó la relevancia del inmueble para la ciudad y la región: “Sabemos de la importancia de poder encontrar gente que venga a invertir y poder recuperar ese edificio tan emblemático para Necochea, la región y para el resto del país”, y reconoció que “a todos nos da mucha pena el estado en que se encuentra el casino”.

Rodríguez consideró que la modalidad elegida es la adecuada y subrayó la transparencia del proceso: “Consideramos que es una buena decisión que la puesta en valor se haga a través de la transparencia con una subasta pública, y hemos tenido la suerte de ser convocados para esta realización”.

Organización, plazos y difusión de la subasta

En relación a los próximos pasos, el presidente del Colegio de Martilleros explicó que comenzará el trabajo interno de la institución. “De aquí en más comenzaremos a hacer nuestro trabajo, un registro de aspirantes martilleros de nuestra matrícula para realizar la subasta y conjuntamente con las autoridades municipales próximamente difundir alguna fecha de subasta y comenzar con la difusión, con el fin de interesar a varios inversores en participar de la misma”, afirmó.

Respecto a una posible fecha, Rodríguez precisó que “el intendente nos manifestó que él prefería hacerlo lo antes posible y fines de enero de 2026 sería una probable fecha, aunque nosotros tenemos que organizarnos internamente en el colegio para hacer la designación con la transparencia que corresponde”. En ese marco, aclaró que el proceso interno demandará algunos días y que “fines de enero o mediados de febrero quizá sea factible”.

En cuanto a la difusión, explicó que el tema fue abordado durante la reunión y señaló que “la Municipalidad lo va a hacer a través de la difusión con gacetillas de prensa y demás”, y agregó que será importante continuar el trabajo conjunto porque “es importante a nivel país que se conozca de esta subasta y así poder convocar a la mayor cantidad de inversores posible y concretar la venta”.

Procedimiento administrativo y sorteo público

En línea con lo conversado, el Municipio solicitó formalmente mediante una nota un listado de martilleros matriculados interesados en postularse para llevar adelante la subasta. Con ese listado, se procederá a asignar un número a cada profesional según su fecha de inscripción en la matrícula.

Posteriormente, se fijará día, hora y lugar para la realización del sorteo en audiencia pública, instancia que será notificada al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Necochea. El objetivo es contar con la participación del Colegio y de los profesionales que así lo deseen, garantizando la transparencia del procedimiento.

Multitudinaria inauguración de la Sur Cup Internacional

En paralelo a la agenda institucional, el intendente Arturo Rojas participó de la inauguración de la 6ª edición de la Sur Cup Internacional, el torneo de fútbol infantojuvenil que reúne a miles de jugadores y jugadoras de todo el país y de naciones vecinas.

El acto se desarrolló el viernes en el Jardín Francés del Parque Miguel Lillo y contó con la presencia del organizador del evento, Mariano Echeire. La ceremonia había sido reprogramada debido a las condiciones climáticas del jueves, luego del inicio de la competencia en distintos escenarios deportivos del distrito.

Necochea como sede de un evento internacional

Durante la inauguración, el Parque Miguel Lillo se vio colmado por delegaciones de Necochea, Quequén y distintas ciudades de la Argentina, así como también de países como Brasil, Colombia y Panamá. Esta convocatoria convirtió a la actual edición en una de las más numerosas del certamen.

En su discurso, el intendente destacó el posicionamiento de la ciudad: “Necochea vuelve a ser protagonista a nivel nacional e internacional con el inicio de la Sur Cup Internacional, en su edición más grande”, y valoró la decisión de continuar apostando a este tipo de eventos deportivos.

El valor social, deportivo y turístico del torneo

Arturo Rojas agradeció especialmente a quienes hacen posible la realización del torneo. “Quiero agradecer especialmente a Mariano Echeire y a todo su equipo organizador, a los clubes, a los sponsors y a cada una de las delegaciones que eligieron nuestra ciudad”, expresó.

Además, el jefe comunal remarcó la importancia de la Sur Cup no solo desde lo deportivo, sino también desde lo social y turístico. “Estos encuentros promueven el fútbol formativo, la convivencia y los valores del deporte, al tiempo que generan un impacto positivo en la actividad turística y comercial del distrito”, afirmó.

De este modo, el Municipio de Necochea continúa avanzando en una agenda que combina gestión, transparencia, recuperación de espacios emblemáticos y promoción del deporte como herramienta de integración y desarrollo local.