Encuesta de septiembre: qué piensan los argentinos a un mes de votar

La Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de septiembre deja al descubierto un escenario político marcado por la insatisfacción social, la baja aprobación presidencial y un electorado dividido, que perfila unas elecciones abiertas e imprevisibles.

Solo el 32% de los argentinos está conforme con “cómo marchan las cosas”, frente al 37% registrado en julio. La insatisfacción alcanza al 66% y atraviesa todas las edades y sectores sociales.

Aprobación presidencial en descenso

El gobierno de Javier Milei recibe un 39% de aprobación, tres puntos menos que en julio. La desaprobación trepa al 58%, consolidando una tendencia descendente que lo ubica en niveles intermedios: por debajo de Mauricio Macri pero aún por encima de Alberto Fernández en el mismo período.

La encuesta revela un desempeño negativo en todos los poderes: Ejecutivo (28%), Judicial (22%), Senado (21%) y Diputados (19%). Mientras caen Ejecutivo y Judicial, Senado y Diputados muestran leves repuntes.

Emociones polarizadas en torno a Milei

El clima emocional frente al Presidente está dividido. Entre quienes lo desaprueban prevalecen la bronca, el miedo y el rechazo. En cambio, quienes lo respaldan destacan la esperanza como sentimiento dominante.

El 45% de los encuestados siente incertidumbre frente al rumbo político y económico del país. Solo un 24% se declara optimista y un 22% se manifiesta pesimista.

Principales problemas del país

La corrupción aparece al tope de las preocupaciones con un 35%, seguida por los bajos salarios (34%) y la falta de trabajo (31%). La inseguridad, habitual protagonista, baja posiciones.

Todos los principales dirigentes muestran diferenciales negativos. Milei y Patricia Bullrich son los de mayor nivel de conocimiento y opinión positiva bruta (38% y 37%), aunque con balances de −17 y −18 puntos respectivamente. Cristina Kirchner y Sergio Massa también cargan con índices muy desfavorables.

Liderazgo opositor

El gobernador Axel Kicillof se consolida como el principal líder opositor con 32%, seguido por Cristina Kirchner (28%). Este orden se mantiene tanto entre oficialistas como entre opositores. El 56% cree que Milei debe negociar con el Congreso en lugar de imponer su agenda. A su vez, la mitad de los consultados considera que el Parlamento debería cooperar con el Ejecutivo.

Con un electorado partido en tercios —un tercio para el oficialismo, un tercio para la oposición, un 15% indeciso y un 10% que prefiere no responder—, a un mes de las elecciones el escenario se presenta abierto e impredecible. La incertidumbre sobre la participación electoral añade aún más suspenso.