Encuesta muestra el clima político a un mes de las elecciones

Una nueva encuesta refleja bronca, incertidumbre y caída en la aprobación presidencial. Los datos que reconfiguran la campaña en Argentina. Todos los números.

Encuestas26 de septiembre de 2025Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Padron Electoral
Encuesta de septiembre: qué piensan los argentinos a un mes de votar

La Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de septiembre deja al descubierto un escenario político marcado por la insatisfacción social, la baja aprobación presidencial y un electorado dividido, que perfila unas elecciones abiertas e imprevisibles.

EleccionesEncuesta analizó los datos que más impactan en la intención de voto

Solo el 32% de los argentinos está conforme con “cómo marchan las cosas”, frente al 37% registrado en julio. La insatisfacción alcanza al 66% y atraviesa todas las edades y sectores sociales.

ESPOP 1

Aprobación presidencial en descenso

El gobierno de Javier Milei recibe un 39% de aprobación, tres puntos menos que en julio. La desaprobación trepa al 58%, consolidando una tendencia descendente que lo ubica en niveles intermedios: por debajo de Mauricio Macri pero aún por encima de Alberto Fernández en el mismo período.

ESPOP 2

La encuesta revela un desempeño negativo en todos los poderes: Ejecutivo (28%), Judicial (22%), Senado (21%) y Diputados (19%). Mientras caen Ejecutivo y Judicial, Senado y Diputados muestran leves repuntes.

Emociones polarizadas en torno a Milei

El clima emocional frente al Presidente está dividido. Entre quienes lo desaprueban prevalecen la bronca, el miedo y el rechazo. En cambio, quienes lo respaldan destacan la esperanza como sentimiento dominante.

ESPOP 4

El 45% de los encuestados siente incertidumbre frente al rumbo político y económico del país. Solo un 24% se declara optimista y un 22% se manifiesta pesimista.

Principales problemas del país

La corrupción aparece al tope de las preocupaciones con un 35%, seguida por los bajos salarios (34%) y la falta de trabajo (31%). La inseguridad, habitual protagonista, baja posiciones.

ESPOP 3

Todos los principales dirigentes muestran diferenciales negativos. Milei y Patricia Bullrich son los de mayor nivel de conocimiento y opinión positiva bruta (38% y 37%), aunque con balances de −17 y −18 puntos respectivamente. Cristina Kirchner y Sergio Massa también cargan con índices muy desfavorables.

Liderazgo opositor

El gobernador Axel Kicillof se consolida como el principal líder opositor con 32%, seguido por Cristina Kirchner (28%). Este orden se mantiene tanto entre oficialistas como entre opositores. El 56% cree que Milei debe negociar con el Congreso en lugar de imponer su agenda. A su vez, la mitad de los consultados considera que el Parlamento debería cooperar con el Ejecutivo.

Sebastian CasanelloLa Justicia ratifica audios en el caso Discapacidad y corrupción

Con un electorado partido en tercios —un tercio para el oficialismo, un tercio para la oposición, un 15% indeciso y un 10% que prefiere no responder—, a un mes de las elecciones el escenario se presenta abierto e impredecible. La incertidumbre sobre la participación electoral añade aún más suspenso.

Te puede interesar
Populares
Lucas Ghi, intendente de Morón

Entrevista GLP. Morón, un municipio en ruinas: “La interna entre Ghi y Sabbatella afecta gravemente la gestión”

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas24 de septiembre de 2025

El intendente Lucas Ghi enfrenta críticas por deficiencias en alumbrado público, bacheo, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos. Los vecinos también denuncian falta de móviles, policías y cámaras de seguridad, y advierten que la interna con el sabbatellismo “desordena” la gestión y limita su capacidad de respuesta.

FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado