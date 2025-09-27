Impuestos: la carga no afloja y el Presupuesto 2026 no reduce presión fiscal

A pesar de los anuncios repetidos de bajas de impuestos, la presión tributaria del gobierno nacional en Argentina subió 2,46 puntos porcentuales entre 2004 y 2024, según un informe del Centro de Estudios Tributarios (CET) de la Universidad Austral. Hace veinte años, la carga impositiva era del 20,26% del PBI; en 2024 alcanzó el 22,68%.

El estudio, elaborado por los economistas Diego Rivas y Lucio Cardinale Lagomarsino, analiza la evolución de la legislación fiscal entre 2002 y 2024 y destaca que la mayoría de las normas en los últimos 20 años estuvieron orientadas a aliviar la carga fiscal, pero “tuvieron un efecto limitado”. Según el CET, “se trata de ajustes accesorios en un esquema que mantiene altos niveles de presión tributaria”. La reducción observada desde 2016 apenas alcanzó el 3,1% y no modificó la situación de fondo.

Normas y tributos más afectados

Entre 2002 y 2024, se emitieron en promedio 54 normas tributarias por año, con picos significativos en los últimos gobiernos: Mauricio Macri (78), Alberto Fernández (86) y Javier Milei (64, solo en su primer año).

“La proliferación de normativa es reflejo de un sistema tributario caracterizado por marchas y contramarchas. Desde 2016, el volumen de disposiciones se incrementó y, aunque muchas buscan reducir la carga fiscal, no alteran la complejidad estructural ni la elevada presión impositiva que caracteriza a la Argentina”, explicó Rivas.

El informe identifica al Impuesto a las Ganancias, al IVA y a los aportes a la Seguridad Social como los tributos más afectados, con un predominio claro del primero en la última década. Además, evidencia un cambio en los actores que elaboran la normativa: entre 2003 y 2009 predominó el Poder Legislativo; desde 2010, el Poder Ejecutivo Nacional y resoluciones de ARCA ganaron protagonismo.

“El mayor protagonismo del Poder Ejecutivo en materia tributaria es un dato relevante: mientras las leyes pierden peso, los decretos del PEN y las resoluciones de ARCA ganan protagonismo. Esto plantea interrogantes sobre la calidad institucional y el principio de legalidad tributaria”, remarcó Cardinale Lagomarsino.

Presupuesto 2026: más recaudación sin alivio

El proyecto de Presupuesto 2026 presentado al Congreso no contempla reducciones impositivas y prevé un aumento de la recaudación nacional que elevaría la presión tributaria del 21,30% del PBI en 2025 al 21,77% en 2026. En términos nominales, la recaudación de impuestos y contribuciones crecería 21,7% respecto a lo proyectado para 2025.

Entre los principales impactos, se destacan:

IVA: seguirá siendo el principal aporte a la recaudación, impulsado por el crecimiento del consumo.

Impuesto a las Ganancias: proyecta un incremento por mayor actividad, tipo de cambio y remuneraciones.

Bienes Personales: recaudación a la baja por reducción de la alícuota máxima y cambios en regímenes especiales.

Derechos de exportación e importación: ambos con aumentos significativos por mayor actividad comercial.

Aportes a la seguridad social: suba por crecimiento de salarios y empleo registrado.

La distribución de la recaudación será similar a años anteriores: la Administración Nacional recibirá 61,3%; otros entes 5,9% y las provincias, vía coparticipación, 32,8%. Los ingresos destinados a la Nación y a las provincias crecerían alrededor del 21,9% respecto a 2025.