La Cámara del Juguete advierte por un escenario crítico para el sector.

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) expresó una fuerte preocupación por la saturación del mercado generada por el ingreso de productos importados de bajo valor, muchos de ellos sin los controles exigidos por la normativa vigente.

La entidad advirtió que la situación está llevando a la industria nacional a niveles “extremos de capacidad ociosa” y reclamó al Gobierno medidas urgentes para garantizar condiciones de competencia leal y mayor seguridad para los consumidores.

Desde la Cámara señalaron que, entre enero y octubre, las importaciones de juguetes alcanzaron USD 91,3 millones FOB y 17,5 millones de kilos, con un incremento interanual del 59,5% en valores y del 94% en volumen. China explica el 85,7% del valor y el 94,4% del volumen importado.

El presidente de la CAIJ, Matías Furió, informó que “en un año pasamos de 199 a 530 importadores de juguetes, de 9 millones a 17,5 millones de kilos importados y con el consumo en caída. Una avalancha sin precedentes”.

Y enfatizó: “A pesar de la alineación con occidente, China pasó a explicar casi el 95% del volumen importado. La concentración es la más alta de los últimos 20 años.”

Un contexto demográfico que agrava el panorama

A la crisis del sector se suma un dato estructural que profundiza las dificultades: la Argentina atraviesa uno de los niveles de fecundidad más bajos de su historia. Según estadísticas oficiales que reprodujo el informe, desde 2015 la tasa de fecundidad descendió de 2,4 a 1,4 hijos por mujer, lo que representa una caida del 42%, reduciendo estructuralmente la población infantil y la demanda potencial de juguetes.

"En paralelo, la creciente exposición a pantallas y dispositivos digitales desde edades cada vez más tempranas compite con el juego físico, creativo y social, desplazando tiempo e interés por el juguete tradicional", senalaron desde la entidad.

En el plano comercial, el consumo en jugueterías de cercanía, cadenas y supermercados continúa sin mostrar señales de recuperación. Según el informe, el e-commerce crece, pero aún representa solo el 25% de las ventas y plantea desafíos logísticos, financieros y de promoción digital que dificultan su aprovechamiento pleno por parte de las PyMEs.

Los reclamos urgentes al Gobierno

La CAIJ difundió un paquete de pedidos concretos dirigido a los organismos nacionales responsables del control comercial y aduanero. Entre los puntos principales se destacan:

• Reforzar los controles en Aduana

Detectar y frenar el ingreso de artículos subfacturados o sin certificación, que distorsionan precios y generan competencia desleal.

• Exigir que todas las publicaciones online cumplan la normativa

Solicitar que las plataformas digitales solo permitan la venta de productos que cuenten con certificación en conformidad, incluidos el QR con AR y las dos tildes que garantizan trazabilidad y cumplimiento normativo.

• Asegurar trazabilidad y fiscalización en todo el país

Controlar comercios físicos y canales online para verificar que los productos comercializados cumplan las normas de seguridad del juguete.

• Regular importaciones de bajo valor

Evitar el ingreso de productos que llegan sin certificación ni control, lo que provoca evasión fiscal y presión sobre la industria local.

• Garantizar reglas equitativas entre industria nacional e importadores formales

La entidad remarcó que “quienes cumplen con la normativa no pueden competir con artículos que ingresan de forma irregular”.

• Proteger a niños y niñas de productos inseguros

La CAIJ subrayó la importancia de reforzar las políticas de control para evitar que lleguen al mercado artículos que no cumplen con los estándares mínimos de seguridad.

Según la Cámara, la combinación de un mercado saturado, controles insuficientes y productos de bajo valor sin trazabilidad está llevando a la industria a un escenario preocupante. Señalaron que las fábricas trabajan con altos niveles de capacidad ociosa y que la competencia desleal afecta tanto a los productores locales como a los importadores que sí cumplen con los requisitos legales.

“Muchas empresas productoras e importadoras han enfrentado resultados negativos en el Día del Niño y, ante la sobreoferta actual, están rematando la mercadería para recuperar liquidez. Esto profundiza aún más la distorsión del mercado: se generan precios por debajo de lo sostenible, se modifican los plazos de pago y se pone en riesgo la continuidad de empresas de todos los tamaños”, finalizó Furió.