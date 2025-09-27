La Coalición Cívica cuestionó con dureza el programa económico del gobierno
En un encuentro en La Plata, el candidato a diputado nacional, Juan Manuel López, y el economista, Matías Surt, advirtieron sobre la falta de reservas, criticaron las retenciones cero y reclamaron un plan serio.Política27 de septiembre de 2025Mariana Portilla
El primer candidato a diputado nacional por la Coalición Cívica ARI, Juan Manuel López, encabezó una reunión junto al economista Matías Surt en la ciudad de La Plata para analizar el escenario económico tras las últimas medidas del gobierno de La Libertad Avanza.
“El gobierno desaprovechó cada una de las oportunidades que tuvo para acumular reservas”, sostuvo López, y advirtió que “las inconsistencias del programa económico son cada vez más visibles”.
El economista Surt también apuntó contra la política económica libertaria: “Así como el kirchnerismo niega que la emisión genera inflación, el gobierno de La Libertad Avanza niega la importancia de la acumulación de reservas para fortalecer la moneda”.
En relación al decreto que eliminó de forma transitoria los derechos de exportación, López comparó la medida con los “dólar soja” implementados por Sergio Massa y afirmó que se trató de “una medida improvisada que benefició a unos pocos y no representó una mejora para los productores”.
Reclamo en el Congreso
Junto a la diputada Victoria Borrego, López solicitó a los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Agricultura y Ganadería la convocatoria a una reunión para tratar proyectos que plantean un esquema de reducción progresiva de retenciones hasta su eliminación total.
Del evento participaron dirigentes de la UCR como Elsa Llenderrozas, Miguel Fernández, Lisandro Hourcade, Patricio Yalet, Lourdes Nocetti, Manuel Silva, Francisco Peicoff, Joaquín Verón, Eduardo Jordan y Marcelo Garofalo.
Por la Coalición Cívica estuvieron presentes, además de López, Maricel Etchecoin, Matías Yofe, Mónica Frade y Mariana Stilman.
Carrió se sumó a la campaña en la provincia
Este viernes, Elisa “Lilita” Carrió se sumó a la campaña bonaerense con una recorrida en Rojas, donde estuvo acompañada por López y el intendente radical Román Bouvier, que integra la lista de diputados nacionales.
La líder de la Coalición Cívica encabezó una reunión con vecinos y referentes radicales en el comité local de la UCR. También participaron las candidatas Elsa Llenderrozas y Maricel Etchecoin.
“La economía real está frenada, las PYMES cierran, los salarios no alcanzan y el modelo de carry trade sólo beneficia a la timba financiera y al establishment, pero no a la sociedad real”, alertó Carrió y agregó que “la asfixia económica impacta más en la clase media porque es el sostén y amortiguador de todas las crisis. Por eso la defensa de la identidad de clase media es la defensa de la Argentina”.
Previo a esa actividad, los postulantes a diputados nacionales recorrieron Salto, mientras que López continuará el fin de semana en Moreno y el lunes se trasladará a Bahía Blanca junto a Llenderrozas y el diputado provincial electo Andrés De Leo.
