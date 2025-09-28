Voto joven en Argentina: derechos, cifras y prioridades

El próximo 26 de octubre, Argentina vivirá una nueva jornada electoral en la que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, y trece provincias elegirán a sus mandatarios locales. En estas elecciones, más de 1,1 millones de jóvenes de entre 16 y 17 años estarán habilitados para votar, según datos de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

La Ley 26.774, conocida como “Ley de Voto Joven”, sancionada en 2012, permite que los adolescentes de 16 y 17 años ejerzan su derecho al voto de manera voluntaria, sin obligación y sin quedar registrados en el Registro de Infractores al Deber de Votar en caso de no presentarse.

Según la CNE, los 1.153.128 jóvenes habilitados representan el 3,16% del padrón nacional, que totaliza 36.477.204 electores. La provincia de Buenos Aires lidera con 442.647 jóvenes, seguida por la Ciudad de Buenos Aires (56.000), Córdoba (54.000), Santa Fe (53.000) y Mendoza (51.000). En el extremo opuesto, Tierra del Fuego cuenta con casi 5.000 jóvenes, La Rioja con 5.857 y La Pampa con 5.800.

Participación histórica del voto joven

El porcentaje de participación de jóvenes en elecciones presidenciales ha ido en aumento: 58% en 2015, 64% en 2019 y 68,6% en 2023, según la CNE y análisis de Cippec. Buenos Aires (80%) y Santiago del Estero (78,9%) registraron las mayores participaciones en 2023, mientras que Mendoza (46%) y Tierra del Fuego (46,5%) fueron las más bajas.

A nivel general, el voto joven sigue por debajo de la participación promedio del padrón: en 2023, la participación general fue del 77%.

Aunque los jóvenes valoran su derecho al voto, muchos no se sienten representados. Según una encuesta de Cippec y Unicef en 2023, el 53% de los adolescentes no se siente representado por los partidos o candidatos. La investigadora María Eugenia Zamarreño explicó que esto refleja una brecha entre las expectativas de los jóvenes y el sistema político, marcada por la desconfianza hacia la dirigencia y la falta de mecanismos de representación.

En cuanto a las prioridades de los jóvenes, el 54% indicó que quiere influir en el rumbo del país, mientras que el 24% busca ver sus ideas reflejadas en el gobierno. Educación, empleo, ambiente, igualdad de género y participación juvenil son los principales temas de interés.

Los jóvenes se involucran en la política también fuera de los partidos tradicionales: 52% realizó alguna actividad política o comunitaria en el último año, como militancia, voluntariado, protestas o participación digital. Además, casi la mitad utiliza canales digitales para opinar, compartir información, seguir candidatos o firmar peticiones online. Zamarreño aseguró que estas herramientas potencian la participación offline y contribuyen a construir identidad política.

Calendario electoral y cómo votar

Las elecciones se celebrarán el 26 de octubre, con inicio del escrutinio definitivo el 28 de octubre y plazo para justificar la no emisión del voto hasta el 25 de diciembre. Los electores pueden consultar su escuela y mesa en la página de la Cámara Nacional Electoral, ingresando DNI, sexo y provincia.

Podrán votar los ciudadanos argentinos mayores de 16 años, los naturalizados desde los 18 y extranjeros residentes que cumplan requisitos legales. Quedan exceptuados ciertos grupos, como personas mayores de 70 años, jueces y auxiliares, y quienes se encuentren a más de 500 kilómetros de su lugar de votación.

Documentos válidos: Libreta de enrolamiento o cívica, DNI libreta verde o celeste, tarjeta del DNI, DNI tarjeta. No se permite votar con DNI en el celular ni documentos anteriores al registrado en el padrón, salvo que presenten una versión posterior.