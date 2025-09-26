Mar del Plata vuelve a estar en el centro de la escena turística nacional e internacional. En el marco del Día Mundial del Turismo, que se celebra el próximo 27 de septiembre, Google dio a conocer cuáles fueron los destinos más buscados por los argentinos en su plataforma durante el último año, y la ciudad se ubicó en el tercer puesto, solo detrás de Buenos Aires y San Carlos de Bariloche.

El informe, realizado con la herramienta Destination Insights, muestra que los turistas locales también buscaron información sobre Córdoba y Mendoza, mientras que los extranjeros eligieron principalmente Buenos Aires, Bariloche, Mendoza, Ushuaia y Córdoba.

Tecnología al servicio de los viajeros

En este contexto, Google también presentó una serie de herramientas impulsadas por inteligencia artificial que facilitan la planificación de los viajes. Entre ellas se destacan:

Gemini, un asistente personal que arma itinerarios a medida según tiempo, transporte, presupuesto y preferencias.

Vista Inmersiva, que permite recorrer atracciones y rutas antes de viajar, con visualizaciones de lugares emblemáticos en ciudades como Buenos Aires y Mar del Plata.

Live View y Gemini Live, que ofrecen indicaciones en tiempo real y detalles sobre puntos de referencia durante los recorridos.

Google Fotos, para editar recuerdos, mejorar la iluminación y organizar las imágenes por destino.

Además, a través de YouTube y Google Arts & Culture, creadores argentinos como Nico Villa, Ceci Saia y David Elorza comparten experiencias urbanas y recorridos por lugares icónicos del país.

Con su amplia oferta de playas, gastronomía y actividades culturales, Mar del Plata reafirma su condición de destino elegido, tanto en vacaciones como en fines de semana largos.

Mar del Plata en la FIT 2025

En paralelo, la ciudad participará de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, el encuentro más importante de Latinoamérica, que se realizará entre el sábado 27 y el martes 30 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Con un stand en el Pabellón Nacional, el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTuryC) desplegará su oferta turística junto al sector privado, presentando propuestas que incluyen gastronomía marplatense, fiestas electrónicas, espectáculos teatrales, recitales, after beach y degustaciones de productos locales como alfajores, quesos, café, cervezas, vermú y gin.

También habrá clases magistrales de cocina a cargo de los reconocidos chefs Gabriel Dellepiane y Matías Revori, y presentaciones artísticas como la de la Guardia Nacional del Mar.

Nueva campaña y próximos eventos

Durante la FIT, el EMTuryC y el sector privado lanzarán una nueva campaña promocional de cara a la temporada de verano 2026. Además, se anunciarán importantes eventos internacionales que tendrán a la ciudad como sede: el 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el Seven de Verano 2026, la Expo Automotriz 2026, los Maxi Games 2026 y el CAT Woman Summit, entre otros.

El lunes y martes, Mar del Plata participará de desayunos de negocio con operadores turísticos y profesionales del sector, donde se pondrá especial énfasis en la marca VISIT MAR DEL PLATA.

Proyección nacional e internacional

La FIT 2025 reunirá a empresas, destinos y profesionales de todo el mundo, convirtiéndose en un espacio clave para la generación de negocios, la creación de alianzas estratégicas y la definición de tendencias del sector turístico. En ese marco, Mar del Plata buscará ampliar su presencia internacional, reforzar su identidad como destino integral y proyectarse hacia el futuro con innovación y tradición.